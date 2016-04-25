市场热谈：中国央行对部分银行个别业务窗口指导 关注信贷风险和结构

路透北京4月25日（作者 李贺） - 随着中国一季度社会融资规模的放量以及宏观经济的企稳，市场对二季度商业银行的信贷增长报以乐观预期。但有银行业人士指出，近日中国央行对部分地区的银行的具体信贷业务条线进行了窗口指导。

路透采访多位银行人士发现，和今年2月份中国央行较大力度的窗口指导相比，4月份的窗口指导较为温和，只有部分银行的个别地区分行受到此次信贷窗口指导，且受到指导的信贷业务也主要为按揭贷款。

“现在确实收紧了，控制信贷节奏，主要是防止信贷投放过快，有进入楼市股市的危险；其实对公业务还好，但零售业务的房贷按揭收紧了。”在一线城市负责公司信贷业务的一位银行人士指出。

而该行另一位在二线城市负责上述相关业务人士亦表示，分行马上会停止当月信贷投放规模。不过，更多商业银行人士表示并未收到对于信贷规模进行严格管制的通知。

中国央行此前公布数据显示，3月新增人民币贷款1.37万亿元人民币，明显高于1.05万亿元的路透调查中值；一季度社会融资规模增量为6.59万亿元，比去年同期多1.93万亿元。 其中，一季度对实体经济发放的人民币贷款增加4.67万亿元，同比多增1.06万亿元。

此外，统计局近期公布数据显示，2016年1-3月份，全国房地产开发投资同比名义增长6.2%，增速比1-2月份提高3.2个百分点；其中，住宅投资占房地产开发投资的比重为66%。

对于窗口指导的操作，一位央行分支机构人士称，“窗口指导虽然总行规定，但也要各地看情况执行。”

一些没有收到窗口指导的银行其实也在自发调整信贷投放节奏和结构。一家中型股份制银行西部地区分行人士称，该行一季度贷款投放比较猛，名列当地同业前茅，因此二季度开始要求把握节奏放款，信贷略有收缩。

**旨在信贷防风险调结构**

多位银行业人士表示，经济企稳、信贷需求回升，尤其是二季度本来就是季节性项目开工的高峰期；根据一季度的情况，信贷投放的大头也是基建和房地产贷款，而企业的融资规模并不高。

因此，央行对于部分商业银行信贷投放的适当指导，也有基于结构性调整的原因；如果此时投放过猛，仍会助长经济结构扭曲问题。

中国3月新增贷款及社会融资增量均居高位，房贷及基建投资仍是信贷高增长的主要推手，而企业债券融资规模剧增亦贡献良多，而从一季度来看，贷款及社融亦同比增量明显，亮丽的金融数据也与当季经济大势回暖的步调一致。

商业银行人士亦表示，窗口指导更主要的目的是防范风险。“目前信贷投放很矛盾，一方面不放款没收入，另一方面放款太猛形势不好带来不良增多。”一位国有银行东北地区分行人士称。

多位投资机构银行业分析人士认为，当前的经济形势下，银行应该审慎经营，适当控制风险加权资产的增长速度，不应该追求资产规模增速。

此次收到指导的银行多在房价涨幅较快的一二线城市，且指导的信贷条线在零售按揭贷款业务，也是防范房地产价格波动带来的个人房贷风险。一位股份行人士指出，这方面其实银行也已经有严格管理，比如该行按揭贷款的首付比例严格控制在30%，且抵押物基本都是一二线城市的首套房。

另外，也有多位银行业人士认为，央行对信贷的窗口指导，也是防止资金再次脱离实体经济进入股市、商品投资中，带来风险隐患；如去年很多个人消费类贷款就进入了股市投机。（完）