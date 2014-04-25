人行约谈银行等机构 望彻底切断比特币交易的资金链条--财新

路透北京4月25日 -财新周五报导称，中国央行约谈了部分商业银行和第三方支付机构，部署下一阶段比特币风险的防控工作，希望彻底切断比特币交易的资金链条。

报导称，央行在约谈中强调，比特币平台提现功能必须停止。并要求各机构需要指派专人监控比特币交易资金转移方式的变化、接收央行下发的新账户名单，并迅速做出反映。

报导援引央行人士称，这次约谈主要是针对4月15日后比特币价格大幅反弹，帐户清理工作没有达到预期目的的尴尬局面。截至4月24日，各比特币交易平台已全面停止第三方支付充值方式。银行卡转账汇款渠道大多数已经关闭，然而，仍有银行允许给比特币平台汇款和提现服务。

央行通过中国支付清算协会部署了此次约谈，被约谈的对象包括仍与比特币交易有关的商业银行和第三方支付机构，数目不少于二十家，包括各大商业银行，支付宝、财付通等大型支付机构，以及前期卷入火币网充值码事件的易生支付、易宝支付等。

约谈中，央行对涉事机构一一进行了批评，并点名批评了为目前仍为BTC China开户的中国银行(3988.HK)(601988.SS)和招商银行(600036.SS)(3968.HK)。

央行再次强调了《关于进一步防范比特币风险的通知》所提到的“商业银行和第三方支付机构为比特币交易平台提供服务属于直接提供与比特币相关的服务，为充值码销售者提供服务属于间接提供与比特币相关的服务”，央行表示这两种服务都必须停止，商业银行和第三方支付机构必须立即对涉及到的各种帐户和接口进行清理。

央行要求各商业银行和第三方支付机构在5月10日“北京比特币国际峰会”召开之前，向社会公众传达其不再为任何比特币交易提供金融服务的态度，引导民众远离比特币交易。

针对中国目前虚拟货币泛滥的现状，在约谈中央行也专门强调商业银行和第三方支付机构要举一反三，对虚拟货币保持高度警惕。

报导称，此次约谈由央行条法司司长穆怀朋主持，参加者包括央行支付司司长励跃等众多央行官员，规格空前之高。

中国领先的比特币交易平台“比特币中国”(BTC China)在上海一家咖啡馆安装了中国首台比特币ATM机，并发布了在线应用，使个人能够使用手机买卖比特币。中国央行禁止金融机构参与比特币交易，比特币ATM机或是对该监管规定的突破性尝试。

去年12月5日，中国央行等五部委联合下发通知，要求各金融机构和支付机构不得为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务，并称政府将采取行动防范与数字货币相关的洗钱风险。通知并未禁止普通民众的交易行为。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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