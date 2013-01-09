人行官员预计今年银行业盈利增速或降至8%--报载

路透上海1月9日 - 第一财经日报周三报导,有中国央行官员透露,2012年中国银行业盈利增速为18%,尽管相比2011年30%左右的盈利增速有所下降,但增速依然可观;不过该官员预计,2013年银行业盈利增速可能会降到8%,部分银行可能出现负增长.

知情人士引述该央行官员称,不良贷款上升、利差下降、中间业务增长放缓,这三方面是2013年银行业发展的主要关注点.

浦发银行(600000.SS)上周六发布上市银行首份2012年度业绩快报,去年实现净利润341.61亿元人民币,同比增长25.2%;另外,2012年末该行不良贷款率为0.58%,比2011年底上升0.14个百分点.

而中国银监会公布的数据显示,截至2012年9月末,商业银行不良贷款余额4,788亿元,为自去年三季度末之后,连续四个季度反弹.显示银行业资产质量压力未减.(完)

(发稿 边竞; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。