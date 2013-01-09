人行官员预计今年银行业盈利增速或降至8%--报载

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海1月9日 - 第一财经日报周三报导,有中国央行官员透露,2012年中国银行业盈利增速为18%,尽管相比2011年30%左右的盈利增速有所下降,但增速依然可观;不过该官员预计,2013年银行业盈利增速可能会降到8%,部分银行可能出现负增长.
知情人士引述该央行官员称,不良贷款上升、利差下降、中间业务增长放缓,这三方面是2013年银行业发展的主要关注点.
浦发银行(600000.SS)上周六发布上市银行首份2012年度业绩快报,去年实现净利润341.61亿元人民币,同比增长25.2%;另外,2012年末该行不良贷款率为0.58%,比2011年底上升0.14个百分点.
而中国银监会公布的数据显示,截至2012年9月末,商业银行不良贷款余额4,788亿元,为自去年三季度末之后,连续四个季度反弹.显示银行业资产质量压力未减.(完)
(发稿 边竞; 审校 黄凯)
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路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。