中国央行牵头筹建票据交易所推进电子化 最快年底落地--报载

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透上海5月26日 - 21世纪经济报导周四引述多位票据行业人士称，中国央行正在与商业银行沟通，或牵头筹建票据交易所。初步方案为按公司化、市场化运营，由央行主导，多家商业银行参股联合组建的形式，计划最快在今年年底落地。
报导表示，票据风险重大案件频发，票据中介违规操作等问题也引起了监管部门的重视，通过推进电子票据与加快纸质票据电子化进程，建设统一的票据交易所的呼声也越来越高。
报导称，央行去年就开始调研论证建立全国统一的票据交易所，已召开了多次会议。最近一次沟通会于5月10日在工行(601398.SS)召开，有近10家商业银行参与。主要商讨各商业银行的入股意向，是否入股，各家银行也在内部论证阶段。
报导并引述一家股份制银行人士透露，票交所将采取公司化、市场化的运营方式，初步方案注册资本金为10亿元人民币。目前央行正在和国有五大行，以及兴业(601166.SS)、平安(000001.SZ)、招商(600036.SS)、民生(600016.SS)、中信、浦发(600000.SS)等主要商业银行沟通入股意向。
路透已就上述报导联络中国央行，但暂未获得其回复。
今年银行票据业务风波四起，中国农业银行(601288.SS)与中信银行(601998.SS)相继公告确认发生票据诈骗案，涉及金额分别高达39.15亿、9.69亿元；天津银行(1578.HK)上海分行亦发生票据买入返售业务风险事件，经核查涉及金额7.86亿元。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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