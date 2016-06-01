中国央行着手规范票据交易 拟三年内取消纸质票据--央视

路透上海6月1日 - 中国中央电视台（CCTV）周三援引央行相关负责人称，将用两到三年时间取消现行的纸质汇票，通过电子汇票系统、网上清算系统降低票据业务和资金清算业务当中的风险。

报导并援引央行支付结算司司长谢众在中国企业集团财务公司2016年年会上讲话表示，纸质票据在整个运作环境中问题非常多，克隆、复制等等的票据案件在实际中非常多，目前电票系统到现在为止还没有发生一笔案件或者欺诈。

谢众并称，电子票据是一种电子符号，记录在在人民银行的电子票据系统里（ECDS），伪造或者是篡改难度非常大的，它的推广应用可以显着降低金融相关风险。

他透露，目前人民银行正在筹建一个票据交易所，（要把金融市场功能）跟票据结合起来，可以通过平台做票据的交易和买卖，充分的发挥票据的支付功能和作为信用工具的一种融资功能。

某股份制银行票据专家刘枫对此表示，留给票据市场各个参与主体的改革时间已经不多了，纸票需要进行实物的传递保管等工作，地理距离的远近将极大的影响纸票交易成本。目前各家银行的票据业务都集中在各地的分行层面进行，而总行主要起到管理职能，但这一模式存在大量问题。

首先，效率太低，各家银行的业务指令通常是从总行的资产负债部制定价格和规模，然后传导给总行票据部，然后分解到各家分行，由分行在市场中进行业务操作，这些工作需要在一天内完成，如果在市场变化剧烈的时候，将容易出现混乱。

其次，各分行间过度竞争，由于各家分行都是独立经营的，且具有相同的资金成本和产品结构（因为同属一家银行，由总行资产负债部和票据部决定），因此往往会在市场中进行过度竞争，导致银行整体的利益受损。

再者，风险难管理，为了保证分行业务的灵活性，很多银行将审批权下放到分行层面，而由于票据业务在近年来往往在表外运行，风险管理的工作基本是靠分行业务人员自身进行管理，这使得全行缺乏统一的风险管理体系，这也是票据行业在近年来频繁爆发风险的根源所在。

“在票据交易所建成后，由于不再存在纸质票据的交易，那么地理距离的因素将消失，因此集中化运营将成为未来的趋势。”刘枫说。

路透早前报导，继3月上旬调研电子商业汇票业务发展后，中国央行支付结算司下发通知，要求银行和财务公司严格落实电票业务相关要求，从2017年1月1日起单张出票金额在300万元人民币以上的商业汇票全部通过电票办理。（完）