中国央行规范票据市场 300万以上商业汇票明年起全用电票--消息

路透上海4月1日 - 继3月上旬调研电子商业汇票业务发展后，两位消息人士周五透露，中国央行支付结算司日前下发通知，要求银行和财务公司严格落实电票业务相关要求，从2017年1月1日起单张出票金额在300万元人民币以上的商业汇票全部通过电票办理。

消息人士并引述央行通知称，自2018年1月1日起，单张金额在100万以上的商业汇票全部通过电票办理；同时，到2018年底，各金融机构办理的电票承兑业务在本机构办理的商业汇票承兑业务中金额占比应达到80%以上。

“（央行）总行力推电票，这次看似强制性，但是300万、100万以上纸票的占比还好，还是有过渡时间的。”一位央行地方分行人士称。

路透已就上述消息联系中国央行，但暂未获得其评论。

中国银行业年初接连爆出票据业务诈骗案，农业银行(601288.SS)和中信银行(601998.SS)牵涉其中，将这一短期资金融通工具置于风口浪尖。游走于灰色地带的大量票据中介机构，和部分出于挪腾信贷额度等各种需求的银行各自谋利，掩盖信用风险同时加大监管难度。

有城商行投资部门人士表示，电票对银行有益，之前推进缓慢存在路径依赖，以及业务人员的使用习惯问题，而且纸票有灰色地带的空间。有的企业或者票据中介用企业开的商业票据找银行盖章背书，相当于获得了银行信用再去贴现。

东方证券银行业首席分析师王剑亦指出，票据业务的最大弊病是电子化程度极低，还存在手工交付验收环节。因为业务中手工参与环节的存在，票据业务发生风险几乎是不可消除的。

“治标的方法，是票据业务电子化；治本的办法则是铲除导致票据业务异化的土壤，即：合理满足中小企业融资需求，纠正对银行各种过时的监管和考核。”他说。

央行统计数据显示，从2014年四季度起，票据贴现余额暴增。截止2015年末，金融机构票据融资余额4.58万亿元，其中中资全国大型银行余额1.93万亿元（四大行1.54万亿元），中资小型银行2.17万亿。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。（完）