周小川称中国还是常规货币政策 须警惕通缩风险

中国人民银行行长周小川周日表示，中国的货币政策还是常规的货币政策，还是要依赖一系列的包括物价机制、定量的政策工具结合在一起，用一些常规的货币政策的方法来实施货币政策。但中国必须警惕通货紧缩风险。他在2015博鳌亚洲论坛上称，下一步中国会非常谨慎地关注和追踪全球经济走势。路透