人行正核实媒体关于中行跨境人民币业务的报导--发言人

路透上海7月11日 - 新华社英文周五引述中国人民银行发言人称，央行正在对媒体所称的一国有商业银行违反洗钱规定的报导进行核实。此前中行(3988.HK)(601988.SS)跨境人民币产品“优汇通”深陷其困扰。

“我们已经注意到媒体关于某商业银行跨境人民币业务的报导，并且正在核实相关事实。”央行发言人表示。

中央电视台周三报导，中国银行的“优汇通”业务不符合外汇管理相关规定。在操作中，银行和移民中介相互勾结，帮客户造假洗钱。在经历被叫停传言后，该行有关人士对路透明确表示，该项业务不违规、不违法，因此不会叫停。

中行“优汇通”风波引发各方关注。央行行长周小川周四在中美战略经济对话期间回应称，“这件事昨天刚刚发生， 所以我们说时间是不够的，首先要弄清情况到底是怎么样，还需要花点时间。”

中国在2006年发布的反洗钱法中对金融机构反洗钱义务进行了规定，要求金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，及按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。(完)

(发稿 李宏薇；审校 曾祥进)

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