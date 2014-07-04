人行授权交通银行首尔分行担任首尔人民币业务清算行

人民币震荡近收平 法国大选投票在即部分头寸离场

路透上海/北京4月21日 - 人民币兑美元即期周五震荡近收平，中间价则小贬。交易员称，由于周末法国将举行大选且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头；今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。