中国央行就“债券通”公开征求意见 境外投资人只能在离岸对冲汇率风险

路透上海5月31日 - 中国央行周三就“债券通”业务向社会公开征求意见，内容包括“北向通”的投资标的、额度管理及外汇风险对冲等细节内容，境外投资人只能在离岸市场对冲汇率风险。

意见稿提到，境外投资者可使用自有人民币或外汇投资。使用外汇投资的，在其投资的债券到期或卖出后，原则上应兑换回外汇。境外投资者可通过债券持有人在香港结算行办理“北向通”下的外汇风险对冲业务。“北向通”下的资金兑换纳入人民币购售业务管理。

中金公司固定收益研究团队指出，要吸引境外投资者，需要降低离岸对冲成本。近期离岸人民币升值，有助于降低这一成本。

意见稿还称，符合要求的境外投资者可通过“北向通”投资银行间债券市场，标的债券为可在银行间债券市场交易流通的所有券种，并可参与债券市场的发行认购；且“北向通”没有投资额度限制。

央行在《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法（公开征求意见稿）》中提及，该办法只限用“北向通”，“南向通”则另行规定。意见反馈于下周三（6月7日截止）。

中金公司固定收益研究团队也指出，此前银行间开户不能参与一级市场，这次北向通有所突破，提高了参与便利性。对于承销商，也避免了中间环节。

此外，意见稿称，央行和外管局将对“北向通”进行监督管理，防范利用“北向通”进行违法违规套利套汇等活动。

中国央行本月中旬与香港金管局发布联合公告称，将开展香港与内地债券市场互联互通合作，即“债券通”。中港“债券通”初期先开通“北向通”，未来将适时研究扩展至“南向通”；“北向通”没有投资额度限制，“债券通”正式启动时间将另行公告。（完）