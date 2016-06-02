中国的债券风险集中在公司债 主权债和金融债风险很小--央行副行长

路透北京6月2日 - 中国央行副行长潘功胜周四表示，中国的债券风险主要集中在公司债，主权债和金融债风险很小；而跟其他国家相比，中国公司信用债违约概率也比较低。

潘功胜在债券资本市场峰会上并指出，境外主体到中国境内发债适用的会计准则和审计应做调整；此外税务总局正在讨论境外机构投资境内债券市场的税务问题。

中国央行2月宣布，进一步放开境外机构投资者投资银行间债券市场，引入更多符合条件的境外机构投资者，取消额度限制，简化管理流程；央行并对境外机构投资者的投资行为实施宏观审慎管理。

近日央行上海总部、外管局及中债登相继公布境外机构投资者进入银行间市场的实施细则。其中国家外管局发布相关外汇管理规定，要求资金汇出入币种基本一致。投资者汇出资金中本外币比例应保持与汇入时的本外币比例基本一致，上下波动不超过10%。（完）