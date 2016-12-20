中国央行部分地方分支机构开展代持业务发生情况调查--消息

路透上海12月20日 - 针对引发近期中国债市雪崩的债券代持业务，监管层开始有所动作。两位消息人士周二透露，中国央行部分地方分支机构近日对辖区银行开展债券代持（养券）业务发生情况调查，内容包括是否有代持（养券）经历及金额等。

他们并透露，此次央行地方分支机构的调查涉及内容还包括代持（养券）的时间、周期以及原因等。

一银行交易员表示，由于此前代持业务开展范围极广，多数机构都曾牵涉其中，而目前尚不清楚此次央行进行调查只是要求大家先自查，还是会依据结果出台相应政策，“代持这到底怎么界定，是签了协议的算还是没签的也算，这种大家多少都干过吧。”

中国央行对此暂未立即予以置评。

深陷假印章风波的中国中型券商--国海证券(000750.SZ)周二公告称，公司12月15日收到通知，广西证监局决定对其债券等相关业务进行现场检查；检查组已于当日进场开展工作。

因相关人员伪造印章签订债券业务协议引发纠纷，国海证券股票自12月15日起停牌至今。国海证券表示，涉事协议价改的印章与公司在公安机关备案的印章不符，公安机关已对公司被伪造印章案件立案。

其昨日曾公告称，公司目前正在积极与事涉金融机构沟通核实情况，并对有关管理制度进行自查。相关事件核查清楚后，依法应由公司承担的责任，绝不推诿。

国海事件在债市引发轩然大波，一直处于灰色地带的代持业务风险集中爆发，短期内引发了市场在交易层面的信任危机，尤其是银行为规避踩雷风险，对非银机构融出资金更为谨慎，导致上周部分非银机构流动性一度濒于枯竭。

上周以来中国债市加速恐慌性下跌，10年期国债期货首现跌停，信用债取消发行频频。周二早盘现券收益率冲高后回落，10年国开收益率一度升破4%；10年国债期货亦在大挫逾1%后翻红。

而二级惨跌也殃及利率债一级市场。国开行周二调整债券发行计划，取消七年和20年两期增发债发行，剩余的三年、五年和10年期发行计划未变，三期债发行上限维持在125亿元人民币，中标收益率则基本符合预期。

财政部周二亦公告称，其明日(21日)在银行间和证交所跨市场招标续发行的两期国债，发行规模由原定的560亿元调降至320亿元；三年和七年期各半，为160亿元。（完）