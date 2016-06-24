中国央行：已做好英国脱欧公投预案 继续实行稳健货币政策

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月24日 - 中国央行周五称，已注意到英国脱欧公投结果公布后金融市场的反应，并已做好应对预案；央行将继续实行稳健的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，维护金融稳定。
央行网站刊登的新闻稿称，将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;进一步加强与有关央行、货币当局以及主要国际金融组织的政策沟通和协调。
英国退欧公投尘埃落定，并引发全球金融市场的剧烈动荡。中国人民币兑美元即期周五收盘大跌0.56%至逾五年半新低，中间价亦跌逾百点。
英国退欧公投尘埃落定，民众最终选择离开欧盟，这迫使首相卡梅伦辞职，并对二次世界大战后的欧洲大团结计划构成最严重的打击。(完)
(发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。