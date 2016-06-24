中国央行：已做好英国脱欧公投预案 继续实行稳健货币政策

路透北京6月24日 - 中国央行周五称，已注意到英国脱欧公投结果公布后金融市场的反应，并已做好应对预案；央行将继续实行稳健的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，维护金融稳定。

央行网站刊登的新闻稿称，将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;进一步加强与有关央行、货币当局以及主要国际金融组织的政策沟通和协调。

英国退欧公投尘埃落定，并引发全球金融市场的剧烈动荡。中国人民币兑美元即期周五收盘大跌0.56%至逾五年半新低，中间价亦跌逾百点。

英国退欧公投尘埃落定，民众最终选择离开欧盟，这迫使首相卡梅伦辞职，并对二次世界大战后的欧洲大团结计划构成最严重的打击。(完)