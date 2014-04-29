人行报告：应关注证券公司定向资产管理业务的快速增长

路透北京4月29日 -中国央行周二发布2014年中国金融稳定报告，以专栏形式指出，应关注证券公司定向资产管理业务的快速增长。

以下为专栏全文：

证券公司资产管理业务有定向资产管理、集合资产管理和专项资产管理三类。近年来，证券公司资产管理业务快速发展。其中，定向资产管理业务投资范围广，近两年呈现爆发式增长。截至2013年末，证券公司定向资产管理业务规模达4.83万亿元，较2012年末增长186%，占全部资产管理业务规模的93%。

证券公司与银行合作开展定向资产管理业务（以下简称银证通道业务）模式主要为：银行募集资金，与证券公司签订定向资产管理合同，证券公司作为管理人，执行银行投资指令，将资金投向银行指定投资品种，证券公司收取基本管理费。

证券公司开展此类业务主要基于银行如下需求：一是将受托资金投资于已贴现票据资产、信托资产等资产收益权，满足银行存量资产出表需求。二是将受托资金投资于未贴现票据资产、应收账款收益权、股票收益权等资产收益权，进行委托贷款，或者投资于贷款类信托计划，满足银行表外放贷需求。三是将受托资金投资于保险理财产品，再返存入银行，将同业存款转化为一般存款，或者通过证券公司直接作为同业存款返存入银行，满足银行调节存款结构需求。四是将存贷业务资金借道银信、银证、银基通道业务转为托管业务资金，将利差收入转为中间业务收入，满足银行收入结构调整需求。

对证券公司而言，开展银证通道业务，存在充分利用银行资源、加强与银行合作、做大资产管理规模、拓宽收入来源等需求。但是，银证通道业务属于跨市场、跨行业交叉金融业务，风险具有传导性、隐蔽性。

证监会密切关注银证通道业务风险，加强现场检查，加大执法力度，指导行业协会发布了《关于规范证券公司与银行合作开展定向资产管理业务有关事项的通知》、《关于进一步规范证券公司资产管理业务有关事项的补充意见》，督促证券公司合规审慎经营，有效防范、及时化解业务风险。

目前证券公司定向资产管理业务制度体系及操作流程日趋完备，大部分公司对委托银行财务状况及资质水平等调查较为审慎，资产管理合同约定责任义务较为明确，风险提示比较充分，定向资产管理业务整体规范程度明显提高。

下一步，应进一步加强证券行业规划与顶层设计：一是在对证券公司资产管理业务发展阶段性评估基础上，进一步完善现有法规制度，创造公平竞争环境，引导证券公司探索和实施主动资产管理战略转型。二是充分发挥“一行三会”金融监管协作平台作用，研究建立统一全面的理财产品市场统计分析及风险预警系统，及时监测、分析和评估跨市场、跨行业、跨区域的金融业务风险。三是加强金融监管部门沟通协作，密切关注监管政策动向，及时调整证券公司通道业务监管导向，促进行业持续健康发展。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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