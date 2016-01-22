市场热谈：中国央行指导银行严查转口转卖业务真实性 防资金跨境套利

路透北京1月22日 - 中国央行近期再次对严查资金跨境进行口头指导。消息人士表示，央行在上海地区口头指导商业银行严格审核转口转卖业务真实性，防范资金跨境套利。

细心的市场人士发现，虽然资金跨境流出的通道在收紧，但是中国央行与其说在收紧资本项目，更关注堵住非正常资金通道以及对资金跨境流动真实情况的监测。

“央行在口头指导中对转口贸易领域打击资金跨境套利的手段有，要求商业银行上收转口转卖业务的审核职责到市分行，审慎开展针对商品价差交易的贸易融资等，并暂停使用境外仓单办理转口转卖业务结算。”某了解情况的银行人士向路透表示。

此外，该人士还表示，央行指导该地区人民币NRA账户购汇进行检查，关注账户购汇后的资金去向，跟踪人民币NRA账户贸易融资的去向，确保真实贸易背景。

这是今年以来监管层对资本跨境流出审慎管理的一部分；此前，路透消息称，央行对商业银行跨境人民币资金池业务流出强化短期监管，要求严控资金池业务的净流出上限，任意时点净流出余额不得大于零。

“当前总体就是要控制资本流出，诸如严控跨境人民币资金池业务的规定也没有具体的实施期限，执行时间看资本外流的控制情况。”一位银行跨境业务主管表示。

几位分析人士认为，近期防控资本外流意图明确，但不能说是资本跨境流动便利化的倒退，央行主要手段还是通过堵住非正常渠道的资金流出，并关注对资金流动的情况的全面掌握。

中国社科院世界经济与政治研究所国际投资研究室主任张明撰文表示，去年第三季度，中国的错误与遗漏项创下717亿美元的历史新高。截至2015年第3季度，中国已经出现连续6个季度的错误与遗漏项逆差，合计3,265亿美元；这绝大部分依然反映了通过非正规渠道发生的资本外流。

外管局网站周四公布的答记者问指出，外汇管理便利化和开放的前提条件仍然是真实与合规，真实性合规性要求与便利化之间也不存在矛盾；今后，外汇局将继续通过非现场监测和现场检查来监督真实性合规性监管要求的落实情况。

**央行出招对冲离岸流动性紧张**

上周初离岸人民币流动性紧张并导致离岸短期拆借利率频创记录新高，离岸人民币隔夜掉期隐含利率周二曾一度触及纪录高位82%。香港资管公司投资经理指出，此前一些从CNY到CNH的渠道很多都已经被封堵，监管层对资金跨境流出的限制对离岸的流动性会产生影响。

而上周末央行宣布对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率的公告再次引发市场对CNH市场流动性紧缩的热议。市场主要观点认为，中国央行有意通过收紧离岸人民币流动性，从而提高做空离岸人民币的成本。

不过，多位境内外金融机构涉及跨境同业业务人士指出，央行发文后不少境外机构并未选择从离岸筹款缴准，而是提前支取在境内的同业存放。

“央行周末收取准备金的政策，很多外资行其实选择支取存款离开，由于他们在负债端的成本很难降下来，缴准后息差会收窄，所以就不玩了。”上述投资经理称。

对此，兴业银行首席经济学家鲁政委表示，在海外对境内的贬值预期下，导致人民币回流过多，此次征收准备金，有助于提高离岸人民币回流套利成本，避免离岸利率持续畸高。

某国内大型券商分析人士指出，离岸人民币利率稳定的另一个因素也是由于CNH汇率稳定后，做空的力量衰弱，对人民币的拆借需求有所减弱导致。

香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6105/6.612元, 上一交易日尾盘报6.6036元。

而央行有意稳定离岸市场资金价格的背后因素在于对离岸人民币市场的呵护。海通证券债券团队此前亦曾发布报告指出，收紧离岸人民币流动性是短期权宜之计，过高的CNH利率使持有人民币资产的多头蒙受损失。

几位香港资管公司人士表达了对CNH资产配置的谨慎态度。一位离岸人民币债券研究员指出，CNH利率波动和人民币贬值预期导致的离岸人民币债券收益率上扬，但最值得担心的不是二级市场的波动，而是一级市场的萎缩。

“点心债一级市场供给在减少，而现有存量债券大部分都是短久期，未来如果没有资产的话这个市场可能就真的消失了；一个波动的市场，只会把大家都吓走。”他对此表示担忧。

有消息人士指出，原定近期发行的匈牙利点心债，还需要再观察市场窗口，考虑发行时机。（完）