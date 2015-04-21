中国央行曲线注资国开和进出口行 财政部追加农发行资本金--财新

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京4月21日 - 中国政策性银行改革又有新进展，据财新网报导，中国央行将以外汇储备委托贷款债转股形式，向国家开发银行和进出口银行注资，农业发展银行则由财政部追加资本金。
报导称，央行曲线注资国开行和进出口行的金额分别为320亿美元和300亿美元。注资完成后，央行将一跃成为国开行的第二大股东、进出口行的第一控股股东。在2008年中央汇金公司向国开行注资200亿美元后，财政部和汇金各持有国开行50%的股权。
路透目前暂未联系到上述三家政策性银行对财新报导予以评论；中国央行则未予置评。
国务院不久前批复三大政策性银行改革方案，国开行首次明确为开发性金融机构，进出口行和农业发展银行则均确立以资本充足率为核心的约束机制。
国开行董事长胡怀邦此前在接受人民日报专访时曾称，目前国开行资本补充渠道有限，对开行进一步发挥作用形成了制约；未来国家将为开行注资以补充资本金，并按照10.5%的资本充足率标准进行监管。
财新报导并称，分账管理后，农发行商业性业务和政策性业务为三七开，即商业性业务占信贷总规模的30%，政策性业务占70%；对于进出口银行，则未实行明确的商业性业务规模约束。(完)
(发稿 李贺；审校 张喜良)
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路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。