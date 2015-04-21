中国央行曲线注资国开和进出口行 财政部追加农发行资本金--财新

路透北京4月21日 - 中国政策性银行改革又有新进展，据财新网报导，中国央行将以外汇储备委托贷款债转股形式，向国家开发银行和进出口银行注资，农业发展银行则由财政部追加资本金。

报导称，央行曲线注资国开行和进出口行的金额分别为320亿美元和300亿美元。注资完成后，央行将一跃成为国开行的第二大股东、进出口行的第一控股股东。在2008年中央汇金公司向国开行注资200亿美元后，财政部和汇金各持有国开行50%的股权。

路透目前暂未联系到上述三家政策性银行对财新报导予以评论；中国央行则未予置评。

国务院不久前批复三大政策性银行改革方案，国开行首次明确为开发性金融机构，进出口行和农业发展银行则均确立以资本充足率为核心的约束机制。

国开行董事长胡怀邦此前在接受人民日报专访时曾称，目前国开行资本补充渠道有限，对开行进一步发挥作用形成了制约；未来国家将为开行注资以补充资本金，并按照10.5%的资本充足率标准进行监管。

财新报导并称，分账管理后，农发行商业性业务和政策性业务为三七开，即商业性业务占信贷总规模的30%，政策性业务占70%；对于进出口银行，则未实行明确的商业性业务规模约束。(完)

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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