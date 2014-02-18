任志刚建议人行逐步废除存准 建短期政策目标利率--报载

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港2月18日 -香港多份报章周二报导，金融管理局前总裁任志刚建议中国人民银行应改变货币政策手段，逐步废除存款准备金制度（RRR），并仿傚美联储（FED）订定联邦基金利率，由央行建立短期政策目标利率，令市场利率更稳定及市场化，促进银行贷存息差收窄。
现任中文大学全球经济及金融研究所杰出研究员的任志刚，昨天发表专题文章，当中建议设立目标政策利率（TargetRate），以控制货币价格，代替控制货币供应与流动性。
目前人行所进行的调高或调低基准利率，只是调整存贷基准利率，仍未有如主流外国央行般，定出划一的基准利率。
香港经济日报报导称，任志刚认为，中国亦可制定有自身特色的短期政策目标利率，作为市场参考水平。指标应为短期利率，可以是隔夜或七天利率；利率水平要靠人行参考内地经济增长、就业情况、失业率、通胀等指标来厘定，情况与美国储局定期议息雷同。而日后人行每次议息会议后，亦可参照美联储公开市场委员会般，向外发表议息结果及会议纪录。
对于人行何时推出政策利率，任志刚只谓，“希望今年看到人行有些举动”。
身兼中国金融学会执行副会长的任志刚认为，人行现行多套指标及利率制定，均可消除，由金融市场自行发挥作用。例如人行可即时取消贷款基准利率；而存款利率亦可逐步推进自由化，同时应与引进存款保险制度协调。
此外，他认为现行的存款准备金利率俨如向银行征税。若政策利率制定后，RRR应可逐步退出市场，释放现存放于人行约20万亿人民币的存备金，释放流动性可更有效资源配置。
在人民币兑换及滙率上，任志刚认为内地要实现的并非完全自由兑换，而是“完全可兑换”，人行仍要保留限制兑换的权力。人民币单日浮动的幅度可逐步扩大，适当时候更应取消，但未有予以时间表。
苹果日报报导引述浸会大学财务及决策学系副教授麦萃才称，控制货币价格较以往控制货币供应的手段为佳，但要给予时间，让金融业学习适应，全方位的市场化亦是个中先决条件，惟内地银行习惯跟从中央行政指令，要改为以目标利率实现货币政策，施政的效率或未必如以往般快速见效。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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