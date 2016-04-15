中国3月社会融资规模增量2.34万亿元 比上年同期多1.09万亿--央行

路透上海4月15日 - 中国人民银行周五公布，3月社会融资规模增量为2.34万亿元人民币，分别比上月和去年同期多1.51万亿元和1.09万亿元；当月末对实体经济发放的人民币贷款余额为97.42万亿元，同比增长14.5%。