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中国财经 | 2016年 4月 15日 星期五 10:19 BJT

中国3月社会融资规模增量2.34万亿元 比上年同期多1.09万亿--央行

路透上海4月15日 - 中国人民银行周五公布，3月社会融资规模增量为2.34万亿元人民币，分别比上月和去年同期多1.51万亿元和1.09万亿元；当月末对实体经济发放的人民币贷款余额为97.42万亿元，同比增长14.5%。

央行指出，2016年一季度社会融资规模增量为6.59万亿元，比去年同期多1.93万亿元。其中，一季度对实体经济发放的人民币贷款增加4.67万亿元，同比多增1.06万亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn

(发稿 林琦；; 审校 杨淑祯)

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