焦点：中国央行“微调”跨境资本管理正当时 全面松绑还言之过早

作者 李文科

路透北京4月19日 - 中国央行适度放松跨境资金流动性管理，明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，分析人士认为，这一调整属于“窗口指导的微调”，主因跨境资金流出势头好转，亦为保障合法合规业务的开展，但全面松绑资本流动管理还言之过早。

他们并指出，短期内中国跨境资本流动形势有望继续改善，监管层对汇率弹性的容忍度会有所上升；但至少跨境资本的宏观审慎管理仍将延续，以缓释人民币汇率的下行压力。

“至少从外汇供求看，近期人民币汇率有一定支撑的力度，这时适度放松资本管制，让正常的收付能够进行也是可行的，也是可以能够理解的。”中国社科院国际金融研究室副主任肖立晟说。

他提到，从这几个月情况来看，境内结汇比率有所上升，购汇比率有所下降，虽然谈不上汇率预期反转，但结合习主席访美、以及中美对人民币汇率的看法上看，从政治层面上将，人民币汇率的短期压力有所下降，市场对人民币汇率维稳预期的“信心”有所恢复。

中国此前严格的跨境资金流动性管理上周起适当放松，据四位消息人士周三透露，中国央行明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制。他们并称，放松跨境资本管理是上周开始的，主要是对跨境人民币支付不再严格管理，取消了限额，但还是会进行监控，由严格管理转为软性管理。

一位接近央行的人士亦强调，跨境资金流出势头大大好转，银行审核办理的节奏就没有此前那么慢了，但真实性合规性审核还是有的，标准也是一致的、连续的,“可能此前有的小行有些行政措施，现在估计可以不用了。”

“其实和之前外管(局)的口径一样，都强调要保障合法合规业务的跨境结算。”一位消息人士称。

早在今年1月中旬，市场传出中国央行对各家银行进行窗口指导，强调人民币跨境流入流出的收付比例不能超过1:1，即人民币的跨境流动不能出现负头寸。

中国国务院总理李克强周二表示，一季度中国外贸大幅度增长，很重要的一个原因是市场对人民币的信心明显增强；因为外界对人民币汇率有稳定预期，才愿意下更多的“长单”。中国将继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

**跨境资金流出形势缓解**

市场人士指出，跨境资金流出形势缓解，是央行微调跨境资本管理口径的直接原因。

实际上，跨境资本流动的从紧管理在去年底到了非常严格的地步，甚至一定程度影响到企业的正常收付，这显然跟资本账户开放的战略相违背。因此可以肯定的是，从紧的跨境管理制度应该是暂时的，随着年初以来中国跨境资金流出形势逐步缓解，适度放松跨境资金管理也迎来良机。

数据亦验证了这一观点。中国3月外汇储备自去年4月以来首次连续两个月上升，同月外汇占款继续下降，彰显跨境资金流出形势仍在继续缓解。

“（跨境资金流出形势）短期内有望继续改善，稳中向好；不过下半年有待观察。”交通银行金融研究中心高级研究员刘健称。

受美联储鹰派不及预期、美元指数连续下跌等影响，人民币兑美元汇率亦在3月表现稳定，汇价持续强于去年底水平。

肖立晟指出，强化资本管制的核心是关注短期资本流动，但监管很难鉴别，在短期内为避免外汇供求压力过大，容易一刀切，令投机性资本受到约束，人民币跨境收付也会有约束。

在他看来，现在整个市场环境有所好转，无论美元指数怎么波动，人民币都相对稳定，“在这种背景下，让正常收付正常起来，是理所当然的。”

国家外管局本月初称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。

北大经济研究所报告指出，尽管资源环境瓶颈、地产泡沫、经济增长及货币政策差异推升的人民币兑美元贬值预期犹存，但在资本项下外汇管制收紧、美元指数冲高空间有限、外储充裕、经济增速及利率仍存绝对值优势情况下，人民币对美元汇率，尤其是对篮子货币有望维持相对稳定。

**全面松绑为时尚早**

尽管跨境资本流动形势日趋平衡，美指短期冲高的机率亦相应下降，再加上中国加大境内债市开放力度，有助于资本短期流入中国，但宏观审慎的跨境资本管理的全面松绑还为时尚早。

“会不会进一步放松资本管制，会不会出现新的宏观审慎监管政策还不好说，当前看，资本管制的力度还是要保持，”肖立晟强调。

分析人士指出，短期内，不排除中国继续适度放松跨境资本流动性的管理尺度，但人民币汇率贬值压力短期内仍不会小。从监管角度而言，保持一定的资本管制，让汇率的压力由资本管制来承担，而不是让外汇储备来承担，这应该是一个更好的选择。

另一方面，考虑到当前的人民币汇率形成机制的弹性并不是很大，在遭遇外部冲击的时候容易形成较大的扰动，亦容易影响到市场预期，因此在汇率形成机制进一步改革之前，跨境资本的审慎管理恐怕不能完全退出。

刘健也强调，至少在今年，这种非对称资本流动管理不会明显放松，但当资本流动和外汇供求实现稳定平衡，必将会从非对称走向对称管理，但时间表不清楚。（完）