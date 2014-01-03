人行副行长：对综合经营机构资本、风险管理更严格

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
路透北京1月3日 -中国央行副行长潘功胜称，要加强系统性风险的宏观审慎监管，在资本、流动性、风险管理等方面，对综合经营的大型机构提出更为严格的要求。
最新一期的《中国金融》援引潘功胜表示，要加快金融控股公司立法进程，明确对金融控股公司和交叉性金融业务的监管职责和规则，还要加快相关配套法律法规的修订。
“目前综合化经营已经形成一定规模、出现了许多新的业态，迫切需要有法可依和依法监管。”潘功胜说。
他指出，要加强金融监管的系统性和持续性，不断完善监管手段和技术。以并表监管为核心，建立覆盖金融机构表内、表外业务的全面风险监测体系。
潘功胜表示，中国金融机构跨业投资步伐正在加快，不同形式的金融控股公司逐步形成，产融结合型集团日益增多。同时，以理财产品为代表的各类交叉性金融产品蓬勃发展。
此外，互联网金融快速发展促进了综合经营。以移动互联网、大数据、云计算等为代表的信息技术迅猛发展，逐步重塑传统金融的经营模式，银行、证券、保险等行业的相互交叉和融合更为便捷。阿里巴巴ALIAB.UL、腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)等互联网企业陆续进入传统的金融业务领域，在支付结算、小微贷款、销售渠道等方面取得进展，其中有些企业的业务已经涉及银行、证券和保险领域，实现了底层综合化经营。
“传统的金融机构在相互竞争的同时又面临互联网金融企业的挑战。”他说。
潘功胜并表示，借鉴国际经验，在风险可控的前提下，鼓励金融机构根据自身优势和特点选择市场定位和经营模式。（完）
(发稿 谢衡; 审校 毕晓雯)
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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