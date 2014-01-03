人行副行长：对综合经营机构资本、风险管理更严格

路透北京1月3日 -中国央行副行长潘功胜称，要加强系统性风险的宏观审慎监管，在资本、流动性、风险管理等方面，对综合经营的大型机构提出更为严格的要求。

最新一期的《中国金融》援引潘功胜表示，要加快金融控股公司立法进程，明确对金融控股公司和交叉性金融业务的监管职责和规则，还要加快相关配套法律法规的修订。

“目前综合化经营已经形成一定规模、出现了许多新的业态，迫切需要有法可依和依法监管。”潘功胜说。

他指出，要加强金融监管的系统性和持续性，不断完善监管手段和技术。以并表监管为核心，建立覆盖金融机构表内、表外业务的全面风险监测体系。

潘功胜表示，中国金融机构跨业投资步伐正在加快，不同形式的金融控股公司逐步形成，产融结合型集团日益增多。同时，以理财产品为代表的各类交叉性金融产品蓬勃发展。

此外，互联网金融快速发展促进了综合经营。以移动互联网、大数据、云计算等为代表的信息技术迅猛发展，逐步重塑传统金融的经营模式，银行、证券、保险等行业的相互交叉和融合更为便捷。阿里巴巴ALIAB.UL、腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)等互联网企业陆续进入传统的金融业务领域，在支付结算、小微贷款、销售渠道等方面取得进展，其中有些企业的业务已经涉及银行、证券和保险领域，实现了底层综合化经营。

“传统的金融机构在相互竞争的同时又面临互联网金融企业的挑战。”他说。

潘功胜并表示，借鉴国际经验，在风险可控的前提下，鼓励金融机构根据自身优势和特点选择市场定位和经营模式。（完）

(发稿 谢衡; 审校 毕晓雯)

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