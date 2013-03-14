中国央行公开市场放量回笼呼应稳中趋紧政策

调查：日本和美国近期可能展开贸易谈判
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* 春节后连四周净回笼,本周净回笼440亿较前两周明显放大
* 稳健中趋紧的货币政策，上半年料依赖数量型工具平衡
* 央票重启预期渐升温，但尚待时日观察
路透北京3月14日 - 中国央行延续春节后净回笼态势，且回笼量较前两周明显放大，单周净回笼440亿元人民币。呼应了中国央行行长周小川明确稳中趋紧货币政策的基调。
业内人士指出，上半年货币政策仍将主要依赖数量型工具，通过公开市场操作的数量调控，同步传导至利率价格。央票重启预期渐渐升温，但尚待观察流动性的情况。
“上半年的货币政策，会以数量为主，以公开市场为主，”交通银行首席经济学家连平称，“公开市场现在运用的回购工具期限结构已经比较全了，必要的时候，也可能考虑央票重启。”
连平并称，上半年利率调整的可能性小，人民币阶段性升值短期内可以发挥一定的作用，存款准备金率政策使用的可能性不大。
央行行长周小川周三明确表示，今年的M2(广义货币供应量)增长13%的目标代表着稳健的货币政策，代表中性不再是宽松的货币政策。他并称，2月通胀超出市场预期表明通胀需要高度警惕，央行打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。
央行公告显示，周四进行的180亿元和周二进行的260亿元28天期正回购操作，中标利率均持平于2.75%。当周正回购操作量440亿元，较前两周50亿元的量级大增。
欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表,请点选(r.reuters.com/vup66t)
**稳健中趋紧的货币政策**
连平分析称，基本面大环境是：经济在增长但还不够稳固，通胀创阶段高点，但短期内压力也不大，利率和汇率政策都可以在一定程度上影响到国际资本流动。虽然从中长期来看，加息是迟早的事，但上半年就发生的可能性小，下半年与否则需看视物价和增长数据而定。
而根据他们预计，今年外汇占款的规模或在1.5万亿左右，较去年的压力大得多。在此大背景下，数量型回笼以维持平衡的必要性就大大增加，而存款准备金率受绝对水平已偏高等因素限制，“使用的可能性不大，即使使用，频率也会比较低”，在此背景下，公开市场操作必然要发挥更大的作用。
1月外汇占款激增引发广泛关注。中国人民银行行长周小川最新表示，对于外汇占款的观察期应放长，不要仅凭一个月数据就得出结论。
申银万国证券在其最新报告中则称，外部流动性补充经过1到2月份的消化，应该进入尾声，可以预计二季度来自于外部的流动性补充力度将弱于一季度，流动性宽松的格局在边际上面临衰退局面。
中国央行货币政策委员会委员陈雨露上周称，中国经济增长的回升态势将会继续，下一步是否要加息则要看一季度经济增长的情况和物价的情况，在这之后才有可能决定下一步的货币政策走势。
**是否重启央票尚待观察**
公开市场回笼操作中，除了既有的正回购操作外，央票重启的市场预期也渐渐有所升温。综合各方面情况来看，监管层或尚待时日观察抉择。
“央票重启不重启，要看正回购情况。（正回购）实在收不上来，就来了，央行现在还是尝试通过正回购，市场资金也还没多到那个份上，”北京一国有大行资深交易员称，“不过，停逆（回购）发正（回购），早就说明了央行对流动性有想法。”
路透访问的众多市场人士多表示，市场流动性尚未多到不得不重启央票的地步。央票的重启不仅仅是一种流动性回笼工具的回归，其还会给市场传导出更多政策信号。
部分资深市场人士将七天质押式回购加权利率作为一个观测指标，综合多家机构的看法,3.0%-3.5%为一合意的区间。目前加权平均利率在3.1048%.
中国央行副行长易纲近日表示，央行会采取对冲，或用回购、或用央票收回过多流动性，以保证物价稳定。
在央行定调稳中趋紧货币政策下,如何操作机构看法显分歧。
民生银行债券分析师马跃称，经济与政策谨慎观望预期下，短久期策略或更适宜一些。
而中信证券则在其最新利率周报中称，一季度经济增长很可能低于此前预期，继续建议交易型机构增加中长期利率产品仓位，品种上以金融债为主。
央行公开市场上周50亿元小幅净回笼。自前周起，公开市场已无正/逆回购及央票到期，一直要至3月19日起才开始有正回购到期，至4月9日起才有央票到期。
2012年以来公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 (周二) 260
(周四) 180
逆回购 (周二) --
(周四) --
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期 --
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净回笼 440
(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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