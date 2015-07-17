中国央行以外储委贷转股向国开注资480亿美元 外管子公司持股--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月16日 - 三位消息人士周五对路透表示，中国央行以外汇储备委托贷款债转股的形式，向国家开发银行注资480亿美元。
消息人士并称，中国外管局全资子公司--梧桐树投资平台持有国开行此股权。
路透就此事向央行、外管局和国家开发银行进行求证，尚未获得正面回应。
国开行首席经济学家刘勇周四称，对于市场关注的国开行补充资本方面问题，国开行注资问题目前由人行主导，预计央行近期有望发布相关内容。
中国国务院之前批复三大政策性银行改革方案，国开行首次明确为开发性金融机构；此后国内媒体报导，中国央行将以外汇储备委托贷款债转股形式，向国家开发银行和进出口银行注资。
截止6月底，国开行总资产10.6万亿元人民币；上半年表内发放贷款1.39万亿元，其中，新增人民币贷款5,454亿元，人民币贷款余额6.8万亿。(完)
(发稿 路透社中文部； 审校 毕晓雯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。