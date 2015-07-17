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中国财经 | 2015年 7月 17日 星期五 18:46 BJT

中国央行以外储委贷转股向国开注资480亿美元 外管子公司持股--消息

路透北京7月16日 - 三位消息人士周五对路透表示，中国央行以外汇储备委托贷款债转股的形式，向国家开发银行注资480亿美元。

消息人士并称，中国外管局全资子公司--梧桐树投资平台持有国开行此股权。

路透就此事向央行、外管局和国家开发银行进行求证，尚未获得正面回应。

国开行首席经济学家刘勇周四称，对于市场关注的国开行补充资本方面问题，国开行注资问题目前由人行主导，预计央行近期有望发布相关内容。

中国国务院之前批复三大政策性银行改革方案，国开行首次明确为开发性金融机构；此后国内媒体报导，中国央行将以外汇储备委托贷款债转股形式，向国家开发银行和进出口银行注资。

截止6月底，国开行总资产10.6万亿元人民币；上半年表内发放贷款1.39万亿元，其中，新增人民币贷款5,454亿元，人民币贷款余额6.8万亿。(完)

(发稿 路透社中文部； 审校 毕晓雯)

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