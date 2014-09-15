人行官员称银行贷款利率开始趋势性下降

路透上海9月15日 - 中国央行调查统计司司长盛松成周末表示，最近几个月的数据显示，前期实施的一系列微刺激政策效果初步显现。贷款利率开始出现缓慢的趋势性下降，这将是银行业的新常态。

上海证券报周一引述他的话称，根据央行调查统计司的数据，2013年年初至2014年一季度，金融机构新发放贷款利率基本上呈上行的态势。今年3月份，新发放贷款利率比年初上升了17个基点（一个基点就是0.01%），比去年同期高了42个基点。

但从今年二季度开始，新发放贷款利率的走势发生了改变。4月份利率上升趋缓，5月份开始下降，到了6月份金融机构当月新发放贷款利率降至6.7%，比利率最高的4月份低7个基点，已经接近今年以来各个月的最低水平。

央行统计数据显示，二季度以来，微型企业新发放贷款（4月份到6月份）每个月平均降幅达到15个基点，而同期全部企业贷款利率月降幅是3个基点。

而从所有制性质来看，非公有控股企业的贷款利率下降幅度大于公有控股企业。

对此，盛松成指出，当前整个金融市场的利率是大幅下降的，但金融市场利率下降影响到实体经济，影响到整个融资成本会有一个缓慢的过程。

深究目前中国企业融资成本较高的根本原因，盛松成认为，应该是资金供不应求的矛盾比较突出。

他说，一些市场主体，比如地方融资平台存在财务软约束，对利率的敏感性不高，这就在一方面推高了贷款利率，另一方面对小微企业产生了挤出效应。此外，融资成本较高还和较快的经济增速以及直接融资占比较低等因素有很大关系。

总体看，“是由我国特殊的经济社会环境决定的，而要从根本上解决融资贵问题需要长时间努力。”盛松成说。

值得注意的是，盛松成强调，利率市场化不是企业融资成本上升的根本原因。

他进一步解释称，“利率市场化的过程中，市场化产品越来越多，理财产品余额宝收益率明显高于存款利率，整体上推高了银行成本。但是银行成本的提高并没有同步导致银行贷款利率上升，这说明利率市场化并不一定推动贷款利率上升。”

中国央行上周五公布数据显示，8月新增人民币贷款7,025亿元，此前路透调查中值为7,000亿元；当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.8%，为年内次低，亦低于13.4%的路透调查中值。（完）

(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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