中国央行加强票据业务监管 银行6月底前开展全系统风险排查（更新版）

(新增更多评论)

路透上海5月6日 - 中国银行业票据业务风险事件频发，引监管层重拳整治。中国央行与银监会周五联合发布加强票据业务监管的通知，要求银行强化票据业务内控，坚持贸易背景真实性要求；在票据交易方面，严禁银行与非法票据中介开展业务合作。

按照通知要求，银行应于6月30日前，在全系统开展票据业务风险排查，在7月15日前将风险自查情况报送有关监管部门。

央行网站上的该通知称，银行应强化票据业务内控，具体而言要按业务实质建立审慎性考核机制，并加强实物票据保管；要严格规范同业账户管理，严格规范异地同业账户的开立和使用管理，严禁将本银行同业账户委托他人代为管理。

通知并要求，银行应坚持贸易背景真实性要求，加强客户授信调查和统一授信管理，严禁资金空转；银行不得利用贴现资金借新还旧，调节信贷质量指标；银行不得发放贷款偿还银行承兑汇票垫款，掩盖不良资产。

一股份制银行人士称，承兑汇票出现垫款说明票据出现问题，当企业无法偿还票据资金时，虽然通过放贷能够转移票据风险，但该笔贷款本身也存在问题，风险仍然滞留在银行内部。

不过他指出，实际操作中这种情况较为少见，因能开出承兑汇票的都是信用良好的大企业，客户都能偿还垫款资金并支付利息，“需要垫款的很少，因为支付的时候他的账户中有资金，直接扣了。”

“比较少听说这样操作，这样的操作一定是全行动作，不再是一个票据操作部门自己可以操作的。”某农商行金融市场部人士称，放贷一般在信贷部审核分支行放款，至少这样把放款跟还款流程已经隔离开了，票据操作的经办人员应该经手不了全流程。

汇票观察专栏作者刘枫则预计，传统的通过票据消规模的模式加速退出，票据资管计划将成为未来主流操作模式。

**短期降低票据交易活跃度**

在票据交易方面，通知要求严格执行同业业务的统一管理要求，加强交易对手资质管理，禁止离行离柜办理纸质票据业务。通知还强调，严禁银行与非法“票据中介”、“资金掮客”开展业务合作，不得开展以“票据中介”、“资金掮客”为买方或卖方的票据交易。

刘枫撰文指出，在票据行业信息不对称的年代，票据中介能够提高行业经营效率，是非常正面的业务模式。但由于这些中介机构的长处在于撮合而非风险控制，使得在票据经营业务中会因市场风险、信用风险等原因出现亏损；也有少数不法机构，通过票据融资获得的资金，投资更高收益、更高风险的资产，而这些资产的违约，最终导致了风险事件的爆发。

他并预计，短期内，该通知一定程度上会降低票据交易活跃度，但仍要看监管机构的后续政策，比如全国统一的交易市场何时能够建立。

通知称，近年来，基于商业汇票的各类票据市场业务快速增长，为拓宽企业融资渠道、优化银行资产负债管理发挥了积极作用，但也存在部分票据业务发展不规范，部分银行有章不循、内控失效等问题，已引发系列票据案件，造成重大资金损失，业务风险不容忽视。

今年银行票据业务风波四起，中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)与中信银行(601998.SS)相继公告确认发生票据诈骗案，涉及金额分别高达39.15亿、9.69亿元；天津银行(1578.HK)上海分行亦发生票据买入返售业务风险事件，经核查涉及金额7.86亿元。

刘枫指出，未来只会存在不消规模的买入返售业务，但总量暂时不会太大；而消规模的买入返售由于操作不合规而无法存活，将被资管计划、信托计划等产品结构所替代。

路透此前曾引述消息人士报导，上海银监局向辖内中资银行发出票据业务风险提示，要求全面清理与中介的违法违规业务合作，立即对存量票据业务进行严格全面自查，尤其应做到对所有票据开包检查。(完)

欲浏览详情，请点选央行网站： here