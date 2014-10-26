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中国财经 | 2014年 10月 27日 星期一 07:40 BJT

人行：继续实施稳健的货币政策 全面深化金融改革

路透上海10月25日 - 中国证券报周六报导，中国人民银行召开会议表示，将在各项工作中继续实施稳健的货币政策，全面深化金融改革，为保持经济持续健康发展做出应有贡献。

央行称，要着力提高对全面推进依法治国重大意义和全面部署的认识，切实把思想和行动统一到中央关于全面推进依法治国重大决策部署上来。

本周结束的中共四中全会提出，全面推进依法治国。（完）

(发稿 刘昕; 审校 曾祥进)

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