分析师观点：中国年内首次降息如期而至 彰显监管层稳增长决心

路透北京2月28日 - 中国人民银行周六称，自2015年3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。

刊登在央行网站的新闻稿称，推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍；其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。

以下是分析师观点：

--国都证券研究所副所长 肖世俊

1、经济下行与通缩加剧压力上升，资本流出持续不止，进入降息降准适度对冲式宽松政策周期，股债投资吸引力趋势上升；2、虽是市场预期之内，但央行决策效率与行动力没让市场失望，对市场仍有积极正面作用；3、近两月周期蓝筹、成长股表现各异与估值分化加剧后，当前降息或促使风格短期切换到周期蓝筹，地产、券商、保险、电力、建筑可提高配置；4、“双引擎双中高”的稳增长调结构促改革下，一带一路、国企改革、军工改制、公共设施与服务投资、技术创新，区域协同发展，有望成为本届两会值得关注议题，以上成长主题仍有上涨空间。

--摩根士丹利华鑫证券宏观经济研究主管 章俊

本次降准符合我们最近报告中对降准降息时点的判断

我们在最近的报告中指出：根据央行4季度货币政策报告显示，金融机构加权平均利率在3季度小幅反弹之后，在4季度下降了20个基点至6.77%，这在一定程度上归功于11月底央行下调基准利率并通过公开市场操作为市场持续注入流动性。这是否意味着之前困扰监管层的实体经济“融资难，融资贵”的问题已经还是出现转机了呢？我们认为观察利率对实体经济的影响需要更多的关注实际利率而非名义利率。因此如果我们看经过4季度持续下行的CPI调正之后的实际利率，四季度实际利率非但没有下行，而是继续呈上升趋势。因此实体经济融资贵的问题并没有在降息之后得到实质性的改善，企业的债务负担在降息之后非但没有下降而且在通缩风险持续上升的情况下有加重的趋势。因此我们认为，11月底的降息只是在一定程度上对冲了通胀下行所导致的实际利率上行所带来的货币政策的紧缩效应，而且这种对冲并不完全，因为实际利率在降息之后还是上升的。鉴于今年1季度整体通缩压力有增无减，为了抑制实际利率的进一步上行，央行有必要适时降息。我们认为而本次降息正是出于这种考量。

--MFI金融研究中心首席经济学家 江勋

利率空间和汇率空间若同时打开，是什么组合？这将是牺牲短期安全性换取长期安全性。这个决定才是艰难的。现在是货币政策追着市场的胃口跑，典型的自我实现。财政政策打不开，货币政策只能继续被动买单。现在局面困难，核心是新三角债（地方平台，地产，银行）现在出现自旋紧缩，降息能否解开这个循环？取决于至少其中一端有解决方案。所以关于大盘我目前就两个字，冲顶。前天我也说过几个预期的叠加，后续多半还有。快冲还是慢冲，冲多高？我只能说新高不容易。今年很难憧憬股债双牛。

--澳新银行中国经济师 周浩：

基本上还是符合预期，面临经济下行和通缩风险上升的压力，央行选择降息也是货币政策宽松的一部分，未来还需要通过降准来充实市场流动性，二季度还看一次降息一次降准，三季度再看一次降准。

--三菱东京日联银行（中国）金融市场部首席分析师 李刘阳：

这次降息是预料之中的，节后呼声一直很高。目前通胀率太低，为了保持实际利率稳定必须降。而且这次应该不会是最后一次，后面还会有。另外，降息可能也反映了2月cpi还是很低，上半年低于1%的时候应该不少。

至于流动性方面，降准和定向投放仍然有必要。下一步先看看公开市场操作利率的变化情况。

--招商证券固定收益部门分析师 孙彬彬：

稳增长再次明确、宽信用拭目以待。

首先，货币政策再次发力，彰显决策层稳增长态度明确；坚持债券市场基本面分析框架，降息之后市场需要考虑稳增长效果和信用对于利率的不利影响，在宽货币和宽信用之间，我们维持今年宽信用可能主导债券大方向的逻辑；

降息最直接的作用在于稳定资产价格和资产价格预期，特别是房地产，而房地产价值稳定是社会信用扩张的基础，也是金融机构和私人部门恢复杠杆能力的前提。

在一系列财政货币政策的刺激下，总需求会逐步企稳，对低等级信用品构成有效支撑和改善，建议特别关注基本面的企稳信号和低等级产业债的配置机会。

维持年度策略观点，坚持票息为主，坚持向低等级产业债倾斜，控制久期注意流动性。

--民生证券宏观组：

首先缘何降息？经济下行、物价低迷，全球货币宽松大潮愈演愈烈，竞相向邻国输入通缩。央行降息可缓解债务风险，缓释通缩压力。

其次，负债端成本未显着降低，银行让利实体。存款利率浮动扩大至1.3倍，以一年期定存为例，上浮到顶存款利率为3.25%，负债端成本降幅不明显，考虑到贷款利率已市场化定价，降息后银行利差收缩。

第三，能否改变经济下行压力还有待观察。降息后，一线城市房地产销售企稳确立，但全国房地产销售能否企稳还需观察，房地产投资企稳最早需要三季度确认。城投剥离地方政府融资职能，赤字口子不大，反腐高压下，地方政府主导的基建投资不一定能反弹。终端需求不足，制造业依旧主动去库存。经济下行压力不易缓解。

第四，人民币汇率波动加剧，趋势略贬。降息后经济不会立即企稳，货币宽松预期，人民币贬值预期仍存。但问题不大：欧元区负利率，热钱有进有出，不会有不可控的风险发生。此外，实际有效汇率太强，压抑出口输入通缩，人民币汇率贬值也不是坏事。

第五，股债双牛还会延续。本轮降息不是货币宽松的终点，不必担心债市高开低走。过去囤积于地方、地产和产能过剩行业的流动性涌入权益和债券市场趋势没有改变，维持股债双牛的判断。

--招商银行总行金融市场部高级分析师 刘东亮：

本次降息可谓情理之中，但又意料之外，后续料有更多降息、降准出现。

1）所谓情理之中，正如我们在节前评论中指出的，应当“跑步放松”政策，避免从“新常态”滑向“新衰退”，在经济放缓加大的压力下，央行必须加快放松货币政策的节奏，尽管1、2月份的诸多数据尚未公布，但经济下滑的压力仍不断发酵，过迟降息有经济失速的风险，且降息比降准更能刺激信贷投放，本次降息可谓政策兑现。

2）所谓意料之外，在于本次仍是”非对称“降息，虽然存贷款基准利率下调0.25个百分点，但存款利率上浮区间从1.2倍扩大到1.3倍，出于稳定存款的目的，预计仍有相当数量银行存款利率一浮到顶，则仅能降低存款利率5个BP，对于降低银行负债成本作用不显着，在风险偏好下滑的大环境下，可能难以提振银行投放信贷的动力，并有可能促使银行提高贷款定价来保证利润，因此能否有效降低融资成本需要观察。

3）对市场而言，料会降低资金成本压力，但债券市场由于此前降息预期已经十分强烈，不排除利好兑现后短线出现调整，人民币汇率料不会有大波动，仍视中间价而定，美元远期升水有回落空间。

4）本次降息只是宽松进程的中继站，中国的实际利率依然高企，特别是以贷款利率衡量的实际利率处在数年来的高位，基准利率下行的空间还非常大，因此在有明确信号表明经济企稳前，宽松政策料继续以较快节奏推出，更多降息、降准可以期待，这将推动债市总体维持牛市格局。

--交通银行金融研究中心分析师 鄂永健：

年初制造业PMI、进口等一系列经济指标表现不佳，PPI继续下行，潜在通缩风险加剧，融资成本尽管有所降低但仍然较高，剔除物价后的企业实际融资成本更高。

在此情况下，降息有利于带动贷款利率和整个社会融资成本下行，缓解企业压力，起到稳增长的效果。

此次降息依然采取了同时扩大存款利率上浮的方式，利率市场化再下一城。在贷款利率下降而存款利率下降不多的情况下，银行存贷利差收窄，盈利受到冲击。

未来货币政策仍保持稳健偏松，尽管不排除再次降息的可能，但此次降息后一年期存贷款基准利率均已接近十年来的最低水平，进一步大幅、频繁下调的空间已经不大。在外汇占款低迷、资本流出压力较大的情况下，存款准备金率还可能有1-2次的下调。

兴业银行首席经济学家 鲁政委：

降息必要但钝化，央行对称降息是对目前经济下行和通缩压力的反应，但刚兑不破银行负债无法下降，由此导致贷款利率难以明显下行。我们一直认为，汇率不贬降息效果甚微，刚兑不破，降息效果钝化。降息之后，存准率未来也将继续持续下调，汇率也会继续走弱。

--海通证券宏观债券分析师姜超、顾潇啸：

降息周期延续，宽松仍可期待：

①央行宣布自2015年3月1日起再次降息，为自14年11月22日降息以来第二次，且为对称降息，降息周期延续：金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%，将金融机构存款利率浮动区间的上限由基准的1.2倍上调到1.3倍。

②我们在上周周报中指出再次降息的时机已经成熟，基于三大理由：一是通缩风险加剧，二是经济下行压力未减，三是货币信用创造萎缩。必须降低高企的贷款利率，央行四季度货币政策报告不再讲“定力”，再次降息时机已经成熟。

③15年春节期间实体经济亮点难觅，2月汇丰PMI仍低，地产销量和电力耗煤增速持续走低，春节消费下滑，货币利率难下，短期经济风险是刺激降息的直接因素。

④一年期贷款基准利率下调，有利于降低金融机构贷款实际利率和企业贷款融资成本；一年期存款利率下调，有利于降低金融机构筹资成本和各类市场利率，也有利于刺激消费，降低经济失速风险。

⑤预测15年GDP增速7%、CPI增1%，通缩是主要风险，判断未来降准降息仍可期待，货币宽松有望延续。

申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

1、时间点完全符合预期。上次降准之后我们分析报告的题目是降准了，降息已经提上议程。周五没有降好多人说是不是要等下周，我说还看下周六，周五六是法定宽松日，今天降息基本在预期之内。

2、去年11月份我们写报告强调还有3次降息6次降准，截止目前1次降息1次降准，预计还有5次降准，2次降息。

3、为什么这么看。因为通货紧缩是头号敌人，只有不断的量宽（降息降准）才能缓解实际利率过高经济收缩的恶性循环。春节是惯常的涨价高峰，但2月份物价可能只有1%，说明当前通缩形势比想象严重，降息势在必行。

4、宣示效应和实质影响都不应该忽视。春节后第一周就降息，意义非同寻常。第一彰显国家稳增长的信心，希望提振企业信心。第二宣告中国正式进入降息周期，企业财务费用尤其是以基准利率定价的企业将有显着下降。第三，这次存贷款下降的同时进一步提高存款上限至1.3倍，离完全放开只有一步之遥，考虑到存保即将推出，利率市场化将明显加快。资金将更能够反映供求状况。第四，在降息周期中股市往往会有比较好的表现，这次降息同样将提振大家的投资信心，金融地产投资品有望有比较好的表现。

--广发证券银行业分析师 沐华：

1、 降息时点符合预期，利率市场化加速推进。本次降息的主要目的在于防范通缩，继续引导社会融资成本下降。存款上浮进一步打开，利率市场化加速推进。

2、存款上浮预计小型银行将一次到顶，大中型银行体现差异化。活期存款利率未降且存款上浮区间扩大，预计年内行业息差继续收窄。

3、结合重定价期限考虑，14年的首次降息对银行15年一季度息差影响较大，而本次降息在3月初进行，对年内息差产生直接下行影响，预计15年行业利润增速进一步放缓至3%以下。

4、展望后续政策，预计15年仍存1-2次降息可能；定向量宽持续（如定向降准、再贷款等），全面降准将取决于外汇占款的变动趋势，预计15年仍存2-3次下调可能。

中金债券组 陈健恒、范阳阳、唐薇：

瑞雪兆丰年，降息后仍需降准，债牛仍可期

这次降息的幅度小于2014年11月份那一次，效果也更弱一些。贷款方面，各期限均下降25bp，上次是下降15-40bp。存款方面，除活期基准利率未变外，其他期限的存款均下降25bp，与上次的降幅一致。同时所有浮动区间由1.2扩大到1.3倍，考虑1.3上浮后较上次降息3-4bp（在上浮到顶的情况下）。由于存款利率上浮，这次仍是非对称降息，但息差缩小的幅度没有那么上次那么大。而且，与去年11月份降息不同，由于不少贷款（尤其是居民按揭房贷）一般是年初才重定价，这次降息后，很多存量贷款的利率调整要到明年才会实现，因此实际的降息效果要弱于上一次，更多只是起到一个信号和增强信心作用。

上次降息后，刺激房地产成交在去年年底放量，但年初以来成交量重新放缓，我们预计在刚需此前集中释放后，加上降息幅度没有上次大，这次对房地产成交量的刺激可能不及上次。但总体来看，降息仍有助于稳定市场信心和增加消费和投资需求。

不过，对于市场和实际经济而言，更大的障碍在于尽管央行从去年11月份以来逐步放松，但货币市场利率不降反升。随着放松预期的增强，随之而来的是贬值预期和贬值压力的升温。尤其在去年12月份，当时市场对美国加息的预期也比较强烈，加上中国的放松预期，人民币出现了一波明显的贬值。年化来看，去年12月中下旬，人民币的月贬值幅度最高达到20%，即使进行移动平均，也达到13%。贬值幅度在历史上处于第二位，仅次于2014年3月份的那一轮贬值。贬值带来的后果也是明显的，去年12月份和今年1月份，外汇占款由正转负。市场的购汇需求明显增强，资金加速外流。香港的银行间人民币拆借利率从去年12月份开始大幅上升，3个月的拆借利率甚至超过了5%，上升到了记录新高。而基于3个月拆借利率的利率互换，其利率也持续走高。甚至某些期限的资金利率已经高于境内。这在历史上十分罕见。

原本人民币的贬值源于货币政策的放松和放松预期，现在反而在在放松预期的推动下，资金面反而变得更加紧张，形成了一种悖论。这一次，人民币贬值更多是被放松的预期所带动，而不是放松的实际效果带动。市场走在了更前面，而货币政策behind the curve。放松成为了滞后型的倒逼式放松。如果采取这种缓慢的滞后式货币政策放松，在拉大的放松时间窗口的情况下，那么资金的外流就如同当年人民币升值资金大量流入一样难以对付，这就会持续制约国内的资金面。反而是坚决的一部到位式的货币政策放松减少了这些套利资金的操作时间和可操作性，才能有效避免持续的资金外流。货币政策才能真正有效的起到放松的作用，而不是被外流的资金所抵消。

因此降息依然不够，仍需要更为坚决的降准来对冲贬值带来的资金外流，同时主动引导货币市场利率下行并带动整体利率下降。毕竟存款利率并没有明显的下降，而如果货币市场利率也没有明显的下降，银行在资金成本没有下降的情况下，不可能主动降低资产的收益率要求，而且资金外流也导致外汇占款减少，银行增长放缓，所谓的降息只是望梅止渴。下周公开市场到期量明显上升，如果央行不主动投放更多流动性，资金面仍将偏紧，未来仍亟待降准来缓解资金面的紧张。只有货币市场利率真正降下来，经济动能才有可能逐步企稳回升。

对于债券市场而言，此前对于政策的放松预期很强，中长端利率下行，但偏紧的资金面仍制约短端利率下降，曲线十分平坦甚至倒挂。降息不能解决资金面的问题，所以下周中长期利率可能小幅下降，但短端利率可能不明显。更长的时间来看，我们认为央行的货币政策放松尚未结束，债券收益率仍有下行空间，10年国债收益率有望逼近3.0%，10年国开有望逼近3.3%-3.4%，短端的空间会大于中长端。维持我们此前看好上半年尤其是一季度债市的一贯看法，目前仍宜持券待涨，仓位轻仍可以继续加仓。此外，放松后，风险偏好的上升也会推升风险资产价格的上涨，近期全球的风险偏好重新上升，股债仍有望双牛。

--招商证券银行组肖立强/许荣聪：

符合预期但打开后续空间，银行二次抢筹的机会到来!

①存贷款对称降息，金融机构一年期存贷基准利率分别下调25个BP，存款利率浮动区间的上限提为1.3倍。静态测算：若存款利率上浮到顶，对15年降低息差约12BP，降低利润增速约7个百分点。相比上次的非对称降息，本次对称降息对业绩的负面影响小一些。

②降息有利于降低实体融资成本，激活实体经济活力并降低地产硬着陆风险。对银行资产质量的担忧也将随之出现边际改善，从而有利于银行股估值提升。

③降息降低无风险利率，拔高银行估值。我们统计了2006-2014年银行股的走势，发现在降息降准周期中银行股可以明显跑赢上证指数，调降后6个月超额收益超10%。

④估值修复可期，向上看银行股40-50%空间。除前期重点推荐的招商银行，平安银行，两类个股值得关注：股息收益率超5%，如工行、建行、农行等；资产质量压力较小的城商行，如北京银行和宁波银行。

--中国银行国际金融研究所研究员 高玉伟：

首先，此次降息再次表明，货币政策基调的“稳健”二字不能做简单字面理解，应更多关注去年四季度以来“保持松紧适度”的新表述。实际上，今年货币政策操作将具“趋松”特征，预计2015年末M2增长12.5%，比2014年末高0.3个百分点。

其次，在当前经济下行压力较大、物价涨幅不断回落的情况下，预计将于一周之后陆续公布的数据不会太好，这也构成本次降息的主要理由。同时近期物价涨幅回落快于名义利率下降，导致实际利率居高不下，也要求货币政策寻求降低融资成本，缓解实体经济负债压力。

第三，以1月15日瑞士央行取消汇率下限和1月22日欧版QE推出为标志性事件，近期全球货币战“硝烟弥漫”，竞争性贬值意味浓厚。在此背景下，人民币实际有效汇率不断升值，不利于我国扩大出口和经济增长，也对中国货币政策步调趋松构成压力。

最后，鉴于经济下行和通胀走低双重风险并存，且短期内难有明显改善，预计二季度还将再次启动降准或降息。一方面，配合积极财政政策和地方扩大投资，满足各地项目的融资需求；另一方面，也为了助力实现稳增长这一首要经济工作目标，保持经济金融稳定运行。

--英大证券首席经济学家 李大霄：

对市场影响正面，但上次降息已经充分反映，这次降息的反应可能不及上次。央行再次降息，这是非常重大消息，有效降低企业融资成本，出手及时方向正确，利于稳定经济及稳定股市。宽松的货币政策及积极的财政政策双管齐下，对稳定经济及稳定股市有非常正面的作用。

上次降息是预期之外，且市场处于低位，所以市场产生了非常激烈的反应，超出一次降息的反应幅度，而本次降息是市场的预期之中，市场反应也可能是预期之中，市场反应的激烈程度可能会弱于上次，而且市场也已经不是低位，估计局部反应的概率要大于整体反应，利好方向以港、B、A的为序，基建地产金融为首。

--中信建投证券宏观组：

两会之前，央行对称降息0.25%并扩大存款利率上浮到30%，符合我们年前降准年后降息的判断。经济疲弱，通胀低位，海外普遍货币政策放松，降息已是市场普遍预期。此次继续扩大存款利率上浮到30%，预期银行调整不会再集体定上限，利率市场化接近完成。

货币政策名为稳健，实为宽松，我们上期报告货币政策行胜于言。再次证实2015年经济下行压力大和稳增长首要政策取向不因下调增长目标而弱化。预期后续仍有降息和降准空间。2015年经济可以实现下行后再度企稳。

--华创证券宏观组：

理解央行降息的“四个维度”，这一决定是市场预期的时点稍早，但存贷款基准利率的降幅则并未超出市场预期。我们指出四点值得关注之处：

一、央行为何此时降息？首先，我们一直认为，央行也一直声称，当前的货币政策基调仍属中性。预计2月通胀数据低迷依旧不堪，降息以维持实际利率中性，实际上延续了上一次降息的套路。事实上，2012年两次降息推出之前，也有通胀同比下滑至1.6%的背景。

其次，去年下半年以来，央行试图引导货币市场利率下行。但由于金融市场向实体经济的传导问题，金融机构贷款利率虽有所下降，但下降幅度显然不及社会预期。这对制造业投资的企稳甚至回暖，对于政府主导投资的债务滚动，都构成了一个不折不扣的硬约束。在经济增速底限思维的驱使下，央行需要进一步发挥价格工具的效能，避免经济过快过狠地下滑。

最后，由于美国经济数据的反复，市场开始形成美联储会推迟加息时点的预期。这一非常关键的外部条件的变化，对于国内货币政策空间的打开也是很有裨益的。也就是说，在全球货币政策分化程度降低的背景下，此时降息不会对正在承压的人民币汇率带来进一步的冲击。

二、央行“火力全开”了么？今日有媒体报导，各地人行的中支陆续收到总行批文，开始定向降准。这批定向降准涉及城商行、非县域农商和农合，多的一个省能有20多个，且大部分是今年和去年两次定向降准加总，共计1个百分点的降幅。虽然由于各省批下来的法人机构数目不同，且降准的标准也不同（法定准备金率多降至16.5%），具体释放资金规模较难估算。这一做法被普遍视为是对当前外汇占款过度低迷，因而国内基础货币缺口日趋紧张的对冲反应。这是一种“暗渡陈仓”的做法，但央行综合使用总量性和结构性货币政策工具，对冲外汇占款的趋势减少，平移货币市场短期资金面的起伏，这种中性对冲倾向已日益明显。价的工具需要量的配合，量的工具也需要价的引导。两者相辅相成之下，央行由“宽货币”向“宽信贷”的重心转移才能取得更好的效果。

三、央行还想达到什么目标？此次采取对称方式下调存贷款基准利率，这显然是考虑到经济下行压力增大，银行信用风险累积背景下，降息需要考虑商业银行的承受能力。此时再让商行“割肉”让利实体经济，显然太过勉为其难。毕竟，金融支持实体经济的操作，央行结构导向的实施，仍有赖于商业银行的积极配合。另一个值得关注的是，降息空间的进一步打开与利率市场化推进之间的关系。此次降息，进一步将存款利率浮动区间上限由基准利率的1.2倍扩大至1.3倍。我们观察到，日本和英国等发达国家在推出存款保险制度之时，适逢经济的下行周期，基准利率均现一定幅度的连续下调。这间接制约了利率市场化进程中存款利率的快速上行，减弱了对实体经济的不利冲击。因此，在当前中国经济的下行压力仍然不小之际，央行再度祭出“降息+扩大存款利率上浮空间”的政策组合，实际上可以收到“货币宽松+推进利率市场化”的一石二鸟之效。

四、如何看待未来经济走势？由于央行接二连三的宽松举措（当然央行并不这么认为），我们预计今年中国经济年中触底反弹的概率在增加。去年下半年以来，大宗商品价格深度滑落，债券和贷款利率也出现了一定下降，但幅度并不明显。原材料和资金是企业两大重要资源。如果这两项成本能够长时间维持低位，那么必然有助于企业盈利的持续好转，并可能逐渐转变企业的盈利预期，使私人部门投资在边际上有所改善。再考虑到利率下降对地产销售的提振，对后续投资预期的改善，那么在制造业和房地产投资双双向上的推动下，经济就可能会在年中出现触底反弹。

这一幕并不陌生。2012年上半年原材料价格和利率双双下滑，下半年中国经济即出现了反弹。但2012年的利率快速下滑有两次降准和两次降息的配合。因此，今年年能否出现类似的反弹，仍然取决于货币政策的宽松节奏。如果货币能够继续放松得足够快，那么下半年经济边际反弹或许可以期待。

--兴业证券固定收益分析师 唐跃：

降息有助于缓解通缩，债务和资产价格下跌压力，未来关注信用是不是会出现明显扩张来拉动经济增长。另一方面，要关注汇率和资本流动的情况，如果资金流出，短端利率没下来，也不排除未来有降准对冲的可能性。

--国泰君安证券宏观分析师任泽平：

经济入冬政策友好，股市入春欲扬先抑。

1）此次降息在市场预期内，贷款利率有望下降，存款利率可能被上浮对冲。近期经济放缓、物价通缩、外占收窄、股市降温，为降息提供了空间。央行表态，“为经济结构调整和转型升级营造中性适度的货币金融环境”，“巩固社会融资成本下行的成果”。我们预计贷款利率有望小幅下降，存款利率由于上浮区间扩大到1.3倍，可能政策效果被对冲。

2）利好经济、高杠杆行业、房市、股市和债市，经济入冬带来政策友好和股市入春。1121降息之后，房市、股市和债市均上涨。二季度在季节效应和降息带动下，预计房地产销量弱回升，但区域分化，一线好于三四线。2015年房地产投资增速还有一跌，预计5%，一季度GDP增速再下一个台阶至7%，随着房地产投资增速着陆，中国经济有望在2015年底-2016年探明中长期底部。

3）预计“两会”下调GDP增长目标至7%，上调赤字率至2.5%。“两会”前后还将人民币适度贬值、财政政策加码宽松，以应对稳增长和通缩。预计后续还有降准操作，2015年至少还有1次降息，2次降准。

4）半年内已经2次降息1次降准，预示着央行将用全面宽松工具逐步替代定向宽松工具。2014年实验的各种定向宽松工具效果存疑，预计2015年将开启全面宽松，这是开始而不是结束。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。