中国央行就MLF询量并下调利率25bp 政策仍偏向定向宽松--消息（更新版）

（新增更多细节及背景）

路透上海3月16日 - 多位消息人士周三透露，中国央行今日就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，并下调各期限利率25个基点（bp），其中三个月期降至2.50%，六个月期降至2.60%，一年期降至2.75%。央行政策基调仍偏向定向宽松，在保持短端利率平稳的同时，继续重点引导中长期利率下行。

市场人士认为，短端市场利率过低可能会引致金融机构加杠杆的冲动，央行因此对调低公开市场指标利率--七天逆回购利率相对谨慎；而通过不断下调三个月以上的MLF利率，可以进一步带动融资成本下行。

此前三个月、六个月和一年期MLF操作利率分别为2.75%、2.85%和3.00%。

一位银行交易员表示，本月并无MLF到期，央行仍有意进行MLF操作，除为了保持流动性合理充裕提供必要的支持外，对利率的引导意味更为明确。

此次MLF利率下调后，已明显低于同期限的同业存单利率，目前股份制银行发行的三个月期同业存单利率约为2.75%，六个月品种在2.80%附近，一年期则在2.90%上下。

MLF消息午后明显提振银行间债市现券表现，部分非国开金融债收益率大幅下行逾5个bp，国债收益率下滑也有2-3个bp。

路透已就上述消息联络中国央行，但暂未获其立即置评。

时隔四个多月后，中国央行此前于3月初再度降准。自3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

中国央行2月开展MLF操作共1,630亿元人民币，期限包括三个月、六个月和一年期，操作规模分别为475亿元、620亿元和535亿元；其中六个月和一年期利率分别下调15bp、25bp至2.85%和3.0%，三个月期限利率则持平2.75%。2月末MLF余额为13,313亿元。（完）