刚性兑付人为抬高无风险利率 造成企业融资难--人行官员

路透北京6月10日 - 中国人民银行有关负责人周二表示，一些信托、理财产品存在“刚性兑付”，人为抬高了无风险利率。此外，债务率持续上升，抬高了风险溢价，而部分地方融资平台、国有企业对资金价格不敏感，也占用了大量信贷资源，从而造成小微企业融资难、融资贵。

该负责人在接受新华社记者采访时称，在融资总量总体稳定的情况下，融资难融资贵更多是结构上的问题。在依赖投资的经济增长模式未根本改变的情况下，新兴产业和传统产业融资需求都比较旺盛，当资金面回归常态后，投资难以缩减，往往借助各类渠道高息融资，并对小微企业等市场主体形成挤出。

“表外的、不公开的融资方式利率水平较高，小微企业融资成本较高，...不同行业融资成本也有较大差距，制造业和服务业贷款平均低于房地产和政府平台贷款。”他表示。

该负责人称，国际上发达经济体非常规货币政策逐步退出，一些新兴经济体开始提高利率，这些政策对中国有溢出效应。此外，部分金融机构由于存款竞争加剧、存在无序竞争的行为，部分金融中介收费不规范等，都是造成目前融资难、融资贵的因素。

对于央行调结构的安排，他表示，央行将灵活运用多种货币政策工具，为金融机构加大对小微企业贷款提供流动性支持，充分发挥差别存款准备金率政策的正向激励作用。

为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存款准备金率，财务公司等也一并下调0.5个百分点。在中国经济下行压力仍大的背景下，央行借助货币政策工具释出结构性“放水”的良苦用心。

上述负责人指出，央行将加大相关政策参数的调整力度和频度，引导金融机构加大对小微企业的信贷支持。增加支农支小再贷款投放力度，引导扩大涉农和县域小微企业信贷投放，加大再贴现支持力度。

他并称，央行要加强信贷政策导向效果评估的针对性、精准度和导向力，引导和督促金融机构加大对小微企业的信贷投放，同时积极发挥银行间债券市场融资功能，拓宽中小微企业多元化融资渠道。

对于推进资产证券化的对策，该负责人表示，扩大信贷资产证券化试点，有利于调整信贷结构、降低商业银行资本消耗，有利于商业银行转变过度依赖规模扩张的经营模式，提高资金使用效率，也有利于丰富市场投资产品，满足投资者合理配置金融资产需求。

他指出，下一步，人民银行将会同有关部门继续扎实推进信贷资产证券化扩大试点工作，简化审核程序，提高发行效率，适当扩大基础资产范围，丰富多元化投资群体，提高银行业金融机构参与试点的积极性。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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