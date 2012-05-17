人行公开市场两月来首现单周净回笼 释维稳意图

* 本周净回笼640亿元,结束此前连续七周净投放局面

* 增强正回购操作,灵活调节市场流动性

* 本周五降准将释放约4,500亿元流动性

* 正回购利率保持平稳,或抑制市场利率下行空间

路透上海5月17日电---在宣布调降存款准备金率後,中国人民银行公开市场本周通过加强正回购操作净回笼资金640亿元人民币,结束此前连续七周净投放局面;中标利率则保持不变,体现了央行灵活调节市场流动性以及稳定市场利率的意图.

业内人士指出,公开市场回购利率可作为二级市场短期资金价格的重要参考基准.如果回购利率保持不变,或表明央行认为该利率目前处於相对合理水平,从而降低投资人对於市场利率进一步走低的空间预期.

"我不太赞同(市场利率)上下限的说法,但公开市场的正/逆回购利率对市场肯定有重要影响,说是一种参考标准更适合,"北京一位大型国有银行交易员说.

他表示,这是因为当流动性过剩导致市场利率低於公开市场的时候,资金融出方更多的会选择与央行进行交易,因为价格更有优势;相反,如果资金紧张导致市场利率高涨,需要资金融入的机构也会从公开市场逆回购操作中得到解决.

但他同时称,这并不是决定市场利率的唯一影响因素,只是作为一种参考,市场波动的情况也许会超出这一范围.目前央行维持利率稳定的概率会更大一些,但长期并不好判断.

南京银行金融市场部研究员张兰指出,本周公开市场保持了央行一贯的操作思路,就是顺应市场,灵活调节流动性.

她表示,存款准备金率下调後,将释放巨量的流动性.增加正回购操作,可以缓解对市场造成的短期冲击,同时增加了公开市场未来的到期量,也令未来市场操作更具灵活性.

中国央行将从本周五(18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.业内人士预计,降准实施後预计将释放流动性4,500亿元左右.

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,而正/逆回购操作则愈发强化和灵活.央行货币政策执行报告此前称,将综合考虑外汇流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,运用逆回购、正回购、央票、存准率等工具组合,灵活调节银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.

**正/逆回购的灵活运用**

国泰君安固定收益部研究主管周文渊也认为,目前的市场利率比较合适,流动性也没有到泛滥的地步,预计央行会保持公开市场回购操作利率平稳,但操作方式会更加灵活.

央行公告显示,今日进行的300亿元91天期正回购操作,中标利率持平於3.14%.本周二进行的600亿元28天期正回购操作,中标利率亦持稳於2.80%.

周文渊并表示,中国央行的公开市场操作方式今後会向欧美成熟市场更加靠拢,比如增加正逆回购的期限工具,更加灵活的操作时机等,"就算在同一天进行方向相反的回购操作也不是没有可能啊."

央行公开市场此前连续七周累计净投放达4,300亿元,其中上周净投放410亿元.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 600

(周四) 300

央票到期 70

正回购到期 430

逆回购到期 240

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净回笼 640 (完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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