分析：中国央行本周小幅净投放重在维稳 6月大考将至但料有惊无险

作者 侯向明

路透北京6月2日 - 端午假期后首周三个交易日，中国银行间流动性整体平稳，央行公开市场操作以对冲到期为主，惟受缴税清缴扰动，全周逆回购仍实现小幅净投放，彰显央行维稳资金面姿态。随着进入6月，面对跨季资金价格居高不下、MPA（宏观审慎评估）考核临近、去杠杆及监管趋严等多种因素，市场对流动性趋紧的担忧再现。

业内人士认为，月初影响因素有限，公开市场仍维持平滑操作，不过随着半年末时点临近，预计央行届时会加大投放力度并增加跨季资金品种操作，其中包括MLF续做和重启28天期逆回购操作等，故预计6月资金面将有惊无险。

南京证券固定收益分析师杨浩称，“（投放规模）基本上是平的，今天净投放的300亿没什么作用，也就是稳定预期，等于说央行还是在观望，还没到出手的时候。”

他并表示，从近期央行释放的信号和之前操作情况来看，目前央行主要通过公开市场操作来平抑资金，保持市场的稳定，维持资金面不多不少的一个紧平衡状态。

中国央行旗下媒体金融时报上周五晚间援引央行表示，考虑到6月影响流动性的因素较多，拟在6月上旬开展MLF(中期借贷便利)操作，并择机启动28天逆回购操作。

据路透统计，6月将合计有4,313亿元人民币MLF到期，分别为6月6日1,510亿、6月7日733亿、6月16日2,070亿元。

北京一券商资金交易负责人对此说，“这个举动很罕见，这么早就告诉你别急，还是妈亲...不过这会还去着杠杆呢，也别期望太高了，紧平衡，能平稳跨季就足够了。”

上海一银行交易员亦表示，“从央行提前借助旗下媒体说6月要开展MLF的消息就能看出，央行对这个月的资金面还是非常关注的，而且一朝被蛇咬十年怕井绳，大家也都提前做了准备。”

不过该交易员同时指出，MLF操作关键要看规模，因为本身6月到期量就偏大，而且本月还面临美联储加息以及同业存单“负债缺口”仍未平衡，市场利率上行概率犹在，因此在对资金“量”保持些许乐观的同时亦要对价格保持谨慎。

招商证券固收团队的报告称，6月份同业存单“供需缺口”偏高，对资金面形成压力，同业存单到期量超过2万亿元，但是同业存单的投资需求则表现疲软，负债端的“供需缺口”对中小银行形成了一定的资金压力，也给债券市场带来的一定的压力。

受端午假期影响，周一周二市场休市。周三和周四央行公开市场操作均为完全对冲当日到期量，而周五则净投放300亿元人民币，期限仍维持七天和14天两个品种，28天继续缺席，利率仍持平。上周为单周净回笼300亿元。

中国银行间市场资金面周五继续显紧，中小机构需求旺盛而大型银行出资收敛，导致隔夜回购利率明显上行。另外，下周有逾2,000亿元人民币的中期借贷便利(MLF)到期，加之央行已表态将在上旬进行操作，机构拭目以待。

中国央行公开市场单周资金流向变化图表 tmsnrt.rs/2rhqCBw

**6月流动性不会过度紧张**

虽然6月存在季末、监管、MPA考核等因素使得流动性需求加大，但是根据最近央行的货币政策特征、对于跨季流动性供给的表述，人民币汇率的预期走势和去杠杆的阶段性成果，6月份流动性不至于过度紧张。

天风证券研究所报告称，央行的表态是6月资金面平稳的关键，如此相对提前地与市场沟通资金操作，较充分地体现出央行对维持资金面平稳的意图，这也与资金面与金融行政监管双轮驱动的一个反应。

该报告并指出，预计6月资金面仍可在央行的呵护下维持相对稳定，但由于外部利空相对较多，而央行的应对可能并非特别的前瞻与足量，这使得对非银交易型机构而言并非完全可以高枕无忧，但大可不必担忧市场出现极端紧张的局面。

招商证券固收团队分析认为，上周央行的表态，透露出已经做好平抑资金缺口的准备，不过由于流动性分布不均，大行的流动性未必能传导到中小行，机构的信用风险也在上升，因此既不要低估央行政策的“对冲效果”，也不要高估央行货币政策的力度。

“当然，由于央行已经做好准备，预计6月份的资金面可能是‘有惊无险’，债券市场预计可以安全度过半年度的‘大考’。”该报告称。

而对于目前的货币政策，中信证券固收首席分析师明明在报告中表示，央行或仍将保持目前的货币政策，在货币政策工具上略增加长期限的跨季资金投放，同时叠加考虑外汇占款和财政存款释放的因素调整投放水平。

“但结合3月经验，为了维持银行市场流动性充裕和运行的基本稳定，不会采取更为紧张的货币政策。同时考虑到6月美联储有加息可能性，OMO（公开市场）与MLF利率或也会随之上调。”明明称。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)