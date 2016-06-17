中国推动资本市场双向有序开放 扩大境外机构投资者类型--央行官员

路透北京6月17日 - 中国人民银行政策研究局局长陆磊周五表示，在资本项目可兑换方面，未来的改革措施包括进一步推动资本市场的双向有序开放，支持更多境外机构在境内发行投资和交易人民币债券，支持境内金融机构和企业在境外发行人民币债券，支持境外优质公司境内发行股票，适时推出深港通。

他在国际经济交流中心举行的“经济每月谈”上称，继续扩大境外机构投资者类型，引进更多中长期投资者，如资产管理机构、养老基金、慈善基金会、捐赠基金等，同时进一步简化管理流程，加强监测，并实施宏观审慎管理。

“进一步扩大RQFII(人民币合格境外投资者)...待条件成熟时取消资格和额度审批，将相关投资便利扩大到境内外所有合法机构。”陆磊称。

而宏观审慎管理针对的是两件事，第一是逆周期，因为跨境的热钱的流动往往是顺周期的，经济好的时候变得贪婪，经济不好时变得恐惧，所以能不能够逆周期进行调节，就是宏观审慎管理的第一要义。第二是防范系统性风险。

他提到，要推动境内外个人投资更加便利化，研究建立合格的境内个人投资者境外投资制度，进一步提高国内居民投资海外金融市场以及外国投资者投资中国金融市场的自由程度和便利程度。

稳妥研究推进境内外基础设施的链接与合作。继续大力推进黄金市场的对外开放，加快国际业务板块的建设工作，积极引入国际投资者参与市场，并研究推出以人民币报价的黄金定牌价格机制。

同时推进修订外汇管理条例，将资本项目可兑换纳入法治框架，逐步建立外汇管理负面清单制度，放宽限制改进企业和个人的外汇管理。深入研究落实外债和资本跨境流动，建立健全有效的风险预警和防控机制。

他认为，金融开放是大型经济体的客观规律，所有大型经济体都会从贸易到投资、到金融，而且是双向开放。但它不是一个简单的开放，金融开放新格局主要应该致力于服务实体经济，在比较优势转变下的转型升级和全球布局。

“为同时获得收益并有效防范风险，这两件事要同时干，应该坚持有序可控的理念。”陆磊称，中国在金融开放方面还处于探索阶段，外资占国内市场份额的比重仍然偏低。

他指出，下一步要继续巩固人民币支付和计价货币地位，推动大宗商品交易用人民币计价结算，这非常重要。同时支持离岸人民币市场健康发展，建立在岸市场和离岸市场的良性互动。进一步完善人民币国际化的基础设施，研究推进本外币合一的账户体系。（完）