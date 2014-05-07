（修正）热点聚焦：人行的货币政策要去哪儿？各方莫衷一是

(修正：第一个小标后第二段“固守"应为固收)

* 央行货币政策执行报告传递的信号费思量

* 市场各方对央行真是意图的解读背道而驰

* 积极派认为货币政策将转向全面宽松

* 保守派表示总量放松遥遥无期

作者 谢衡

路透北京5月7日 -美联储前主席格林斯潘有句名言：“如果你觉得听懂了我说的话，那你一定是误解了我的意思”。而最新出炉的中国央行季度货币政策执行报告，可能比格林斯潘的话更令人难以揣测其真实意图。

中国上月公布疲软的一季度宏观数据后，国务院已连续出台以财税和投资为主的定向微刺激措施。在货币政策何去何从备受关注的关键时刻，这份央行报告中对未来政策取向的表述，却引发了市场各方完全不同、甚至是背道而驰的解读。

“因为大家对新一届政府的调控思路和手法还没有摸透。现在经济下行，总理既强调要‘保下限’，又多次说明强刺激的负面作用。在大家都没有看明白的时候，就会把政策往自己希望的方向去解读。”一位接近监管层的金融业界资深人士说。

中国央行周二晚间发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。央行并强调，将对货币政策进行适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性、有效性。

如果从报告本身“下一阶段主要政策思路”这一章节的字面表述上看，今年一季度报告中的口径与去年四季度的几乎完全一样。而在流动性方面，与上期相比政策口径没有任何变化，仍然延续了“保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资合理增长”的老口径。

中国国务院总理李克强此前《求是》杂志刊出的署名文章中称，面对复杂多变的经济运行态势，将保持定力，不随波动频繁的市场起舞，不因莫衷一是的声音变调，坚持不扩大财政赤字，既不放松也不收紧银根，即使货币市场出现短期波动，也沉着应对。

中央政治局4月下旬举行会议提出，要保持宏观政策的连续性和稳定性，财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调；要坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的基本思路，根据形势变化适时调整其内涵。

**积极派看到全面宽松的信号**

即使央行报告中没有出现让人眼前一亮的新内容，积极派还是从字里行间找到了货币政策即将转向的证据，他们认为宽松的信号已经显现。

中信固收研究团队的邓海清就指出，央行在报告中表示要“保持定力，主动作为”，前者是李克强的惯用词汇，而后者的出现则尚属首次。”

他并表示，央行报告已经将此前的“继续根据国际收支和流动性供需形势，合理运用公开市场操作、存款准备金率……等工具组合”，变为“根据经济金融形势变化以及金融创新对银行体系流动性的影响，灵活运用公开市场操作、存款准备金率……等工具”。

需要特别注意，“合理运用”是2012年四季度以来的一致用法，现在变为“灵活运用”，这一提法仅出现过五次，分别为2008年四季度、2009年一季度、2011年四季度、2012年1季度、2012年2季度（“灵活调节银行体系流动性”、“灵活运用利率等价格调控手段”），这几个季度恰好为降准时期。

邓海清由此认为，定向降准转为全面降准可能性大幅增加。

野村证券亦认为，央行的报告强调了完成2014年GDP增长既定目标的风险。因此预计，央行会在今年第二和第三季度分别下调存款准备金率50个基点。

野村并表示，未来两个月需密切关注工业生产、用电量以及零售、投资等经济指标。如果这些数据严重疲软（比如用电量零增长或负增长），那政府推出宽松政策的压力将继续上升。

自农历新年之后，各个期限的货币市场利率都出现了明显下降。其中，Shibor隔夜利率下降了206bp，7天下降了189bp，3个月下降了15bp，由此也带动了其他各个品种债券利率、银行理财收益率的下降。

兴业银行首席经济学家鲁政委认为，从央行报告的有关表示看，融资成本偏高已引起国务院层面的高度关注，并对此提出了降低成本的明确要求。

“而资金如水银泻地，除非依赖明确的国家担保（棚户区固然可以如此，但对“三农”和小微就很难操作），否则，单独降低某个领域的融资成本是很困难的，由此，只有整个货币政策松动才有可能。”他说。

鲁政委表示，更为重要的是，与上年试图努力坚守13%的M2目标相比，今年M2的目标可能也像GDP目标一样，更能够接纳“左右”。也就是说，只要M2不超过14%即算稳健。这进而意味着，虽然“稳健”的措辞未变，但货币政策实际上已明确向宽松调整了。

2014年第四期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对4月中国存款基准利率及准备金率继续维持不变预期，而二季度降准预期则有所上升。

**保守派强调“保持定力”**

就像半杯水在乐观派与悲观派眼中的差别一样，央行报告中同样一句话，保守派则更强调的是“保持定力”。

民生证券研究院副院长、首席宏观研究员管清友认为，中国经济出现积极变化、全面宽松难以控制资金流向、债务扩张加剧金融风险，未来央行不会采取大规模的总量刺激，而是着力保持定力，维持“总量稳定”。

中国宏观经济先行指标--4月官方制造业PMI在新订单增长带动连续两个月微升，预示中国经济呈现逐渐企稳迹象，不过数据略逊于预期，其中新出口订单降至荣枯线以下，也意味着经济增长仍需要进一步巩固。

“稳增长政策叠出，但实际效果有限。总需求仍趋回落，货币衰退性宽松的格局依然未变。目前信贷条件依然偏紧，宽松乃至经济复苏遥遥无期。”海通证券宏观经济分析师姜超称。

国信证券报告认为，总体来看，降准、降息无法控制资金流向，并会带来融资刚性部门杠杆率的进一步攀升，这不符合央行希望对体制内外部门“分而治之”的结构性视角。

“央行对物价形势的判断更加乐观，但对房价上涨的担忧多有着墨，意味着虽然目前看来物价风险似乎遥遥无期，但房价仍是货币政策的一个紧约束。就此而言，降息这一最宽松的货币政策难以推出。”国信报告称。

路透综合17家机构预测中值结果显示，中国4月CPI同比涨幅料放缓，反映食品价格回落；PPI同比则因需求旺季收窄跌幅。此外，得益于微刺激政策的带动，最新的工业和投资增速料止跌企稳。

最新数据显示中国房价涨幅持续放缓并已显现下行迹象。中国指数研究院公布的4月百城新建住宅均价同环比涨幅均连续第四个月收窄，而易居一手房价格288指数环比则在连升21个月后首次出现微跌。

不可否认，房价涨幅被抑制的过程也与中国经济下行压力加大如影随行。因此，即使是保守派亦认为，虽然总量宽松不可期，货币政策微调以及定向宽松仍是题中应有之意。

“考虑到实体融资成本居高不下，经济下行风险加大，货币政策存在微调的必要性。”管清友称。

分析人士普遍相信，未来央行应着力降低部分领域的长端融资成本。而近期资金面宽松亦有望延续，无需担忧钱荒再度发生。

央行公开市场周二进行了600亿元28天期正回购操作，单日净回笼440亿元人民币，但未对资金面形成扰动。市场人士表示，五一假期后，月初银行间流动性再次回归宽松，央行正回购操作量价皆保持相对平稳，延续此前温和基调。（完）

(审校 黄凯)

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