易纲：中国央行利率市场化助货币政策向价格型转型 且利率仍需调控

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月26日 - 中国央行副行长易纲周一表示，利率市场化可为货币政策转向价格型模式创造基础条件，但利率市场化并非一放了之，还是要根据逆周期调控的需要和宏观调控的整体取向，对利率进行调控。
央行网站刊登易纲就放开存款利率上限与专家座谈会的新闻稿称，在利率市场化的同时，更要强调健全央行的利率调控体系，建立更好的金融市场利率传导机制。且对市场利率也要有一定的监督和自律管理，要有一定的“牙齿”，对市场上出现的个别不正常现象要进行管理。
“要加强对利率的引导和有效调控，充分预见各种可能发生的风险，稳妥推进中国的利率市场化进程。”易纲说。
他指出，中国经济逐渐强大，要求有与之相匹配的金融市场和金融产品。利率市场化则是通向健全和完善的金融市场的必由之路。
易纲谈到，2012-2013年以来，利率市场化的进程有所加快，利率市场化是中国经济体制改革非常重要的内容，也是实现市场在资源配置中起决定性作用的重要环节，同时还是历时长久、走了不少台阶、做了很多铺垫和准备的过程。
他并认为，理顺要素价格是提升资源配置效率的核心，金融资金或资本的配置与资源配置的效率密切相关。通过价格机制将社会资金配置给国民经济的高效部门，对中国经济发展和提高老百姓生活水平都是最有好处的。
“利率市场化是金融产品多样化发展的重要渠道，价格管制会导致产品单一化。”他称，只有利率市场化了，带动金融产品多样化发展，进行差异化定价，才能满足多样化的需求。同时，利率市场化是能够真正满足日益多样化的金融需求、促进经济发展的主渠道。
对于利率市场化改革的推进，商业银行也有了较为充分的准备。易纲表示，现在仍然能够看到银行对行政管理的依赖，如果利率行政管制基本取消了，商业银行就会更加独立地以市场化的方式去面对客户的需求和竞争的压力。
他还强调，局部的市场化容易导致双轨制，造成扭曲。在双轨制下，通常轨内的价格比较低，轨外的价格偏高。而利率市场化过程中担心利率市场化有可能会使所有的利率都向理财产品的高利率水平靠拢，“这个担心是多余的，不符合社会资金的总供求关系”。
中国央行上周五宣布降息、降准及定向降准，并放开存款利率上限，从而基本放开利率管制，下一步货币政策将保持连续性和稳定性，加强预调微调，为经济营造松紧适度的货币条件。（完）
(发稿 李铮； 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。