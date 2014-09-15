人行官员称货币政策仍需继续微刺激 能不降息就不降息

路透上海9月15日 - 中国央行货币政策委员会委员陈雨露表示，中国四季度经济下行压力较大，但现在还不到降息的时候，降息是强刺激信号，能不采取就不采取。央行还有很多其他手段可以用，比如定向降准、加大公开市场操作力度等。

上海证券报周一引述他称，“近期一些经济先行指标回落显示四季度经济下行压力比较大，这说明微刺激要持续，货币政策的微刺激政策要持续下去。”

中国总理李克强有关经济运行“仍在合理区间”的表述尚言犹在耳，但周六公布的实体经济数据表现之糟糕却让投资者大跌眼镜。8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水。[nL3S0RE098]（完）

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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