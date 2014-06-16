人行称定向降准范围包括国有银行、股份制银行等多类机构

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京6月16日 - 中国央行周一在微博上称，此次定向降准的范围是符合审慎经营要求，且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行，包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。
央行强调，定向降准的范围并没有扩大。且由周一开始实施定向降准的机构，不含4月25日已下调过准备金率的机构。
中国央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。
市场此前普遍认为中国央行是次实施的定向降准可覆盖大约2/3的城商行、80%的非县域农商行和90%的非县域农合作社。而政策惠及全国性的股份制商业银行，本不在市场预期之中。
为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行上周一宣布下调符合条件的商业银行存准，从周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点。（完）
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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