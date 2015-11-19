（修正）中国央行“随行就市”下调隔夜和七天SLF利率 货币宽松延续利率走廊成形

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(修正分析师头衔)
路透北京11月19日 - 中国央行“随行就市”决定自周五起下调分支行常备借贷便利(SLF)利率，隔夜和七天利率分别调整为2.75%和3.25%。货币宽松进一步延续，而且SLF利率为隔夜和七天回购利率封顶，利率走廊成形。
“为加快建设适应市场需求的利率形成和调控机制，探索常备借贷便利利率发挥利率走廊上限的作用，结合当前流动性形势和货币政策调控需要，人民银行决定于2015年11月20日下调分支行常备借贷便利利率。”央行官方微博周四称。
海通证券首席宏观债券分析师姜超评论指出，本次SLF下调顺应低利率环境，货币宽松延续；与国内通胀匹配的货币利率应该在2%左右，无论是逆回购利率低位、降准投放流动性、IPO取消预缴款、还是下调SLF利率，都旨在呵护资金面，货币利率低位无忧。
“利率市场化后，逆回购利率成为基准利率，SLF、SLO、MLF和PSL利率形成从短期到长期的利率走廊，SLF利率为隔夜和七天回购利率封顶，新传导机制开始生效。”他表示。
方正证券高级宏观分析师杨为敩也称，SLF从3月到现在一直没有做，随行就市调降利率并不奇怪，但是SLF属于是金融机构主导的行为，而非央行主导行为，由于目前金融机构并不缺钱，因此央行公布调降SLF利率的行为更多是信号意义，强化SLF作为利率走廊上限的指标意义。
中国央行研究局首席经济学家马骏等稍早撰写最新工作论文称，有必要建立利率走廊操作系统，因其在控制短期利率波动上具有优越性，亦可降低央行货币政策操作成本；正式的利率走廊，其上限为常备借贷机制的利率，下限为超额存款准备金的利率。(Full Story)
央行今年一季度累计开展SLF操作3,347亿元，期末余额为1,700亿元；4月收回到期SLF 1,700亿元，期末余额为0；之后在5-10月，央行一直未开展SLF操作。
路透曾于3月初援引消息人士透露，中国央行当时发文下调地方分支机构SLF利率，隔夜利率由去年的5%降为4.5%，七天利率则由7%降为5.5%；同时与去年相比，14天期限品种未现身，只保留隔夜和七天品种。(Full Story)
“央行此举毫无疑问是为了降低银行流动性成本，降低全市场的资金成本，”华泰证券首席策略分析师薛鹤翔称，“中国供给侧改革需要宽松的资金环境，这对资本市场整体上有利。”
他认为，四季度还有进一步降息降准的可能。
中国银行间债市周四现券收益率及利率互换IRS全天波动有限，成交清淡，但收盘之后央行调降常备借贷便利隔夜以及七天利率，使线下成交收益率略有下行。不过央行此举意在打造利率走廊上限，料对债市利好有限。(Full Story)
中国人民银行于2013年初创设了常备借贷便利(SLF)，主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求，期限为1-3个月。SLF以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。(完)
(发稿 乔艳红/李贺; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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