（修正）中国央行“随行就市”下调隔夜和七天SLF利率 货币宽松延续利率走廊成形

(修正分析师头衔)

路透北京11月19日 - 中国央行“随行就市”决定自周五起下调分支行常备借贷便利(SLF)利率，隔夜和七天利率分别调整为2.75%和3.25%。货币宽松进一步延续，而且SLF利率为隔夜和七天回购利率封顶，利率走廊成形。

“为加快建设适应市场需求的利率形成和调控机制，探索常备借贷便利利率发挥利率走廊上限的作用，结合当前流动性形势和货币政策调控需要，人民银行决定于2015年11月20日下调分支行常备借贷便利利率。”央行官方微博周四称。

海通证券首席宏观债券分析师姜超评论指出，本次SLF下调顺应低利率环境，货币宽松延续；与国内通胀匹配的货币利率应该在2%左右，无论是逆回购利率低位、降准投放流动性、IPO取消预缴款、还是下调SLF利率，都旨在呵护资金面，货币利率低位无忧。

“利率市场化后，逆回购利率成为基准利率，SLF、SLO、MLF和PSL利率形成从短期到长期的利率走廊，SLF利率为隔夜和七天回购利率封顶，新传导机制开始生效。”他表示。

方正证券高级宏观分析师杨为敩也称，SLF从3月到现在一直没有做，随行就市调降利率并不奇怪，但是SLF属于是金融机构主导的行为，而非央行主导行为，由于目前金融机构并不缺钱，因此央行公布调降SLF利率的行为更多是信号意义，强化SLF作为利率走廊上限的指标意义。

中国央行研究局首席经济学家马骏等稍早撰写最新工作论文称，有必要建立利率走廊操作系统，因其在控制短期利率波动上具有优越性，亦可降低央行货币政策操作成本；正式的利率走廊，其上限为常备借贷机制的利率，下限为超额存款准备金的利率。(Full Story)

央行今年一季度累计开展SLF操作3,347亿元，期末余额为1,700亿元；4月收回到期SLF 1,700亿元，期末余额为0；之后在5-10月，央行一直未开展SLF操作。

路透曾于3月初援引消息人士透露，中国央行当时发文下调地方分支机构SLF利率，隔夜利率由去年的5%降为4.5%，七天利率则由7%降为5.5%；同时与去年相比，14天期限品种未现身，只保留隔夜和七天品种。(Full Story)

“央行此举毫无疑问是为了降低银行流动性成本，降低全市场的资金成本，”华泰证券首席策略分析师薛鹤翔称，“中国供给侧改革需要宽松的资金环境，这对资本市场整体上有利。”

他认为，四季度还有进一步降息降准的可能。

中国银行间债市周四现券收益率及利率互换IRS全天波动有限，成交清淡，但收盘之后央行调降常备借贷便利隔夜以及七天利率，使线下成交收益率略有下行。不过央行此举意在打造利率走廊上限，料对债市利好有限。(Full Story)

中国人民银行于2013年初创设了常备借贷便利(SLF)，主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求，期限为1-3个月。SLF以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。(完)