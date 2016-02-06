分析：中国央行节前连日逆回购保驾资金面 宽松政策不改降准将慎用（更新版）

图为2010年12月30日在北京拍摄的人民币纸币和硬币。 REUTERS/Petar Kujundzic

(新增央行周六逆回购操作及更新单周净投放数据)

作者 边竞

路透上海2月6日 - 春节长假前最后一周为巩固流动性稳定局面，中国央行公开市场逆回购连日操作，单周净投放4,400亿元人民币，虽较上周有所下降，但在央行多周来的保驾护航下，节日备付需求已得到基本满足，资金面安度节前考验。

中国央行春节前三周通过MLF、SLO、逆回购及国库现金定存累计净投放资金已逾2万亿元。业内人士指出，随着节前投放的大量流动性节后到期，资金面又将面临新一轮考验，现金回流速度尚不确定，若与到期节奏不匹配或仍会对资金形成短期压力，不过央行应会密切关注动向，继续伺机出手相助。

他们还认为，季节性资金需求高峰过后，影响资金面的主要因素再次回归到汇率贬值导致的资本流出以及外汇占款下降；央行虽依旧面临补充基础货币的压力，但由于汇率、避免金融风险积累、降杠杆等因素掣肘，降准降息可能仍非首选工具，除非经济弱势进一步恶化，否则央行还会倾向使用MLF、PSL等工具为资金面补血。

兴业证券债券研究团队负责人唐跃表示，“（货币政策空间）的确不大啊，外部是汇率，内部是杠杆，（短期内降准）没啥大戏。”

他并认为，节后虽有大量逆回购陆续到期，但现金回流基本能对冲其压力，而从中期来看，外汇占款如果不改趋势性减少，降准仍有必要；而货币政策未来动向还要看国内改革以及财政政策的情况。

截至目前，央行公开市场本周每个工作日都进行了逆回购操作，周一至周六操作量分别为100亿元、1,000亿元、1,000亿元、1,500亿元、1,500亿元和1,100亿元，操作品种均为14天期或28天期，14天期利率为2.40%，28天期利率续持稳在2.60%。

据此计算，公开市场本周包括周六（6日）调休工作日在内净投放量为4,400亿元。

中国央行上周四公告称，为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，将增加春节前后公开市场操作场次，从1月29日起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作。同时从1月29日起，将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期流动性调节工具（SLO）质押品范围。

中国今年春节假期为2月7日至2月13日，2月6日和2月14日为调休工作日。

南京银行金融市场部研究员郭伟亦认为，接下来的政策宽松空间不大，无论是降准还是降息，一方面，边际效果递减，一方面还有汇率压力。“财政资金得赶紧投放啊，滚不下去可能还是得降准，但是真的是用一次少一次。”

华东一银行交易员谈到，相较往年，今年春节前央行投放资金行动早且初期力度就很大，因此在长假临近前，资金面已经相当平静；而且今年央行将28天逆回购作为主力品种，也适度拉长了逆回购的到期节奏，有助平缓节后的流动性。

上周公开市场净投放5,400亿元，为2013年2月以来近三年新高，较前周净投放规模4,650亿元继续扩大。据路透统计，公开市场本周共有1,800亿元逆回购到期；具体时间上，周二和周四各为800亿元，周五200亿元。资金投放方面，央票则最早要到2016年7月才开始有到期。

央行行长助理张晓慧在近期一次内部讲话中提到，流动性太过宽松会对人民币汇率造成比较大的压力，形成负面冲击。降准是补充流动性的有效工具，但降准的政策信号过强，可以用其他工具来替代，补充流动性。

而央行研究局局长陆磊执笔的报告亦指出，总体看中国短期内经济仍将延续下行走势，季度增速波动较大，全年可能在6.5%左右。货币政策空间较小,因降息降准会促使资金流向高风险资产，且在美联储加息背景下进一步放松货币政策有可能加大资本流出的压力等。

**宽松料延续，但政策施展空间受束缚**

今年以来，市场对于货币政策的预期出现明显调整，一方面汇率方面的压力令央行难以坐视不理，而近来监管层对于金融机构委外投资等业务的调研，也显示对金融加杠杆的警惕，虽然宽松政策应会延续，但进一步施展的空间料受束缚。

郭伟谈到，国际形势很复杂，美联储3月还有加息的可能，欧洲也不知道会怎么样，日本最先没有扛住加码宽松政策；可能中国央行还是考虑短期内要扛一下，央行摸底杠杆情况，也是不想市场期限错配太严重，这样对央行的诉求就会越来越多。

“央行很难，都说市场要看央行脸色，感觉央行才是被市场绑架的人，放水吧，你们拼命加杠杆，隔夜越滚越大；不放吧，你们就要闹流动性恐慌。（央行）对降准降息很谨慎。”她表示。

中国今年力推去杠杆，令同时需应对资产荒的银行业压力倍增。监管层日前对银行委外投资等业务进行调研，凸显其加强前瞻性引导，以防范风险和平稳市场的意图。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮则指出，央行对降准、降息的态度更加审慎，这其中可能有担忧人民币汇率的考虑，亦可能有配合供给侧改革的因素。

央行陆磊的报告认为，中国的经济政策面临困境。货币政策空间较小。一是在实体经济投资回报率降低的环境下，降息降准会促使资金流向高风险资产，加剧金融风险因素的积累，特别是在当前新型金融业态、金融组织、金融模式不断涌现的情况下尤其如此。二是宽松的货币信贷条件可能继续推高企业杠杆、弱化去产能政策效果。三是在美联储加息背景下进一步放松货币政策有可能加大资本流出的压力。

不过刘东亮认为，从美国等其他国家历史经验来看，持续的降息是降低社会融资成本的有效路径，尽管市场利率与基准利率之间存在时滞，但只要假以时日，市场利率一定会逐渐向基准利率靠拢，因此不能认为降息是无用的，也不能因为供给侧改革就放弃货币端的刺激，而要防止债务违约出现系统性蔓延，持续降低企业财务成本具有重要意义。

他进一步指出，如果央行暂停货币政策宽松，而仅辅以公开市场操作投放流动性，那么很可能会对实体经济带来新一轮下行压力，也有可能造成资金面的不稳定，势必加大金融市场的波动，因此，最终可能出于被动的原因，央行仍会继续放松货币政策。

他预计，考虑到国内基准利率已经降到历史低点，CPI衡量的通胀仍维持在1.0%以上，降息的空间可能会受限，节奏也会放慢，但在外汇占款持续下降的压力下，降准的空间依然十分广阔。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。

除公开市场常规正/逆回购操作外，央行日常主要使用的货币政策工具还包括SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)、中期借贷便利(MLF)操作以及抵押补充贷款(PSL)等。

根据棚改贷款进度，2014年和2015年央行分别提供PSL资金3,831亿元和6,980.89亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至2.75%；去年10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

今年1月，央行开展SLF操作共5,209.1亿元，1月末常备借贷便利余额为1.1亿元；当月对金融机构开展MLF共8,625亿元，月末MLF余额为12,783亿元；此外，央行1月对三家政策银行发放抵押补充贷款1,435亿元，月末余额为12,246.89亿元。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 （周一） 100

（周二） 1,000

（周三） 1,000

（周四） 1,500

（周五） 1,500

（周六） 1,100

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 800

（周四） 800

（周五） 200

SLO到期 --

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净投放 4,400 （完）