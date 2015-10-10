中国将继续实施稳健的货币政策 更加注重松紧适度-易纲

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透10月10日 - 中国央行副行长易纲在国际货币基金组织（IMF）秘鲁利马年会上表示，中国将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，向市场提供充裕的流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。
中国央行网站周六新闻稿引述易纲称,人民币不存在长期贬值的基础，未来人民币汇率形成机制改革会继续朝着市场化的方向迈进，人民币汇率将更具有弹性，双向地浮动，保持在合理均衡的水平上基本稳定。
易纲在IMF当地时间10月9日召开的IMF年会上指出，中国已并在提高数据透明度等方面取得了积极进展，人民币可以满足SDR（特别提款权）的操作性要求。中方将继续推进相关改革，不断提高人民币的国际使用，期待今年晚些时候人民币能在现有的标准下加入SDR。
易纲认为，目前中国经济已进入“新常态”，国内消费增长强劲，服务业快速增长；就业形势良好；城镇化稳步推进，全国住房价格整体企稳，大城市住房价格开始回升。预计今年全年国内生产总值（GDP）将实现7%左右的增速。
尽管大宗商品价格大幅下跌导致中国进口金额下降，但中国对大宗商品的进口数量仍在增长。同时中国股市经历了数轮调整，目前股市调整已大致到位，股市调整对中国宏观经济直接影响有限。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。