中国将继续实施稳健的货币政策 更加注重松紧适度-易纲

路透10月10日 - 中国央行副行长易纲在国际货币基金组织（IMF）秘鲁利马年会上表示，中国将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，向市场提供充裕的流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

中国央行网站周六新闻稿引述易纲称,人民币不存在长期贬值的基础，未来人民币汇率形成机制改革会继续朝着市场化的方向迈进，人民币汇率将更具有弹性，双向地浮动，保持在合理均衡的水平上基本稳定。

易纲在IMF当地时间10月9日召开的IMF年会上指出，中国已并在提高数据透明度等方面取得了积极进展，人民币可以满足SDR（特别提款权）的操作性要求。中方将继续推进相关改革，不断提高人民币的国际使用，期待今年晚些时候人民币能在现有的标准下加入SDR。

易纲认为，目前中国经济已进入“新常态”，国内消费增长强劲，服务业快速增长；就业形势良好；城镇化稳步推进，全国住房价格整体企稳，大城市住房价格开始回升。预计今年全年国内生产总值（GDP）将实现7%左右的增速。

尽管大宗商品价格大幅下跌导致中国进口金额下降，但中国对大宗商品的进口数量仍在增长。同时中国股市经历了数轮调整，目前股市调整已大致到位，股市调整对中国宏观经济直接影响有限。（完）