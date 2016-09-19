中国央行上周或在境内外干预人民币汇率 致HIBOR大涨--招商

路透北京9月19日 - 中国招商证券周一发布报告称，随着美联储9月议息会议的临近，国际资金在上周明显撤离新兴市场；但在此背景下，上周境内外人民币汇率反而不同程度的走强。种种迹象表明，央行上周可能在境内外市场同时行动，对人民币汇率进行干预。这或许可以解释上周香港市场CNH HIBOR的明显上升。

以下为《人民币HIBOR缘何大幅上涨》报告全文：

随着美联储9月议息会议的临近，国际资金在上周明显撤离新兴市场。亚洲新兴市场除泰国外，其他经济体国际资金流动形势恶化，其中台湾资金流出规模最多。新兴市场国债指数大幅下跌，亚洲货币指数和新兴市场货币指数在上周均明显走弱。

在此背景下，上周境内外人民币汇率反而不同程度的走强。收于6.6711，升值88bp，并且中间价在上周三个交易日内出现较为明显的波动。离岸市场人民币汇率表现更为强劲，尤其是内地中秋假期期间。CNH上周五收于6.6537，周度升值422bp。再者，上周银行间外汇市场成交量进一步放大，上周三个交易日内外汇市场日均交易量达到283.06亿美元，环比增长18.6%。种种迹象表明，央行上周可能在境内外市场同时行动，对人民币汇率进行干预。这或许可以解释上周香港市场CNH HIBOR为何明显上升。

央行干预CNH导致离岸市场人民币资金利率上升在此前也是有迹可循。今年1月中旬央行出手干预CNH汇率，当时隔夜CNH HIBOR在1月11日升至13.4%，12日飙至66.82%，在这两天内CNH由6.6832反弹至6.5780。这与上周的情况非常类似，13-15日间，隔夜CNH HIBOR由2.84%涨至7.95%，而CNH由6.6918升值为6.6497。（完）