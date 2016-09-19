中国央行上周或在境内外干预人民币汇率 致HIBOR大涨--招商

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月19日 - 中国招商证券周一发布报告称，随着美联储9月议息会议的临近，国际资金在上周明显撤离新兴市场；但在此背景下，上周境内外人民币汇率反而不同程度的走强。种种迹象表明，央行上周可能在境内外市场同时行动，对人民币汇率进行干预。这或许可以解释上周香港市场CNH HIBOR的明显上升。
以下为《人民币HIBOR缘何大幅上涨》报告全文：
随着美联储9月议息会议的临近，国际资金在上周明显撤离新兴市场。亚洲新兴市场除泰国外，其他经济体国际资金流动形势恶化，其中台湾资金流出规模最多。新兴市场国债指数大幅下跌，亚洲货币指数和新兴市场货币指数在上周均明显走弱。
在此背景下，上周境内外人民币汇率反而不同程度的走强。收于6.6711，升值88bp，并且中间价在上周三个交易日内出现较为明显的波动。离岸市场人民币汇率表现更为强劲，尤其是内地中秋假期期间。CNH上周五收于6.6537，周度升值422bp。再者，上周银行间外汇市场成交量进一步放大，上周三个交易日内外汇市场日均交易量达到283.06亿美元，环比增长18.6%。种种迹象表明，央行上周可能在境内外市场同时行动，对人民币汇率进行干预。这或许可以解释上周香港市场CNH HIBOR为何明显上升。
央行干预CNH导致离岸市场人民币资金利率上升在此前也是有迹可循。今年1月中旬央行出手干预CNH汇率，当时隔夜CNH HIBOR在1月11日升至13.4%，12日飙至66.82%，在这两天内CNH由6.6832反弹至6.5780。这与上周的情况非常类似，13-15日间，隔夜CNH HIBOR由2.84%涨至7.95%，而CNH由6.6918升值为6.6497。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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