中国央行官员称未来需关注非常规货币政策的退出路径

路透北京3月24日 - 中国央行副行长陈雨露周五称，未来一段时期，有关非常规货币政策的退出路径、退出策略，以及政策退出的溢出效应等课题，亟待各国央行进一步的研究成果。

他是在2017年中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会上做出上述表态的。他并称，非常规货币政策措施主要有两大类型：第一类是在严重冲击之后，中央银行为恢复金融市场和金融中介功能以及缓解金融体系脆弱性等方面的政策。第二类是在利率接近零下限情况下，通过对前瞻性指引或者大规模资产购买，为经济活动提供支持的一系列政策。

“从政策效果看，在危机最严重的时刻，非常规货币政策极大地稳固了国际社会对全球经济走出低谷的信心，短期内产生了积极的溢出效应。但越来越多的经济学家开始质疑非常规货币政策的有效性和弊端。”他称。

他并表示，在运用货币政策工具应对负面冲击方面，中国的政策实践非常丰富，也很有自身的特点，主要体现为在货币政策目标选择上，强调突出价格稳定，并统筹兼顾金融稳定等其他目标；同时始终注重短期调控政策与中长期金融改革相结合，重视金融体系“在线修复”。

此外，中国高度重视结构性改革的基础性作用，将结构性改革与货币政策、财政政策相互结合。近年来中国政府提出了以供给侧结构性改革为主线的政策框架。在货币政策操作上，注重为供给侧结构性改革创造适宜的货币金融环境。

“这些政策实践，具有重要的探索意义，中国央行正在进行阶段性的总结和提炼。”陈雨露称。

他并表示，目前中国央行明确提出探索建立“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架，积极探索货币政策与宏观审慎政策的协调配合。今后，还要在借鉴国际经验基础上，统筹做好系统重要性金融机构、金融基础设施和金融综合信息统计的管理工作，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

陈雨露同时指出，实现金融服务实体经济的本质要求，途径和方式很多，需要不断探索和创新。央行将中央提出的创新、协调、绿色、开放和共享五大新发展理念贯穿于金融改革发展稳定的全过程，尤其是在绿色金融、普惠金融、金融科技（FinTech）等领域，在理论和实践上进行了积极探索和有益创新。（完）

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