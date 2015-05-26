中国央行与智利央行签署规模为220亿元人民币的双边本币互换协议

路透北京5月26日 - 中国央行周一晚间发布消息称，与智利中央银行签署了规模为220亿元人民币的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

刊登在央行网站的新闻稿称，双方还签署了在智利建立人民币清算安排的合作备忘录，并同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到智利，投资额度为500亿元人民币。