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中国财经 | 2015年 5月 26日 星期二 09:30 BJT

中国央行与智利央行签署规模为220亿元人民币的双边本币互换协议

路透北京5月26日 - 中国央行周一晚间发布消息称，与智利中央银行签署了规模为220亿元人民币的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

刊登在央行网站的新闻稿称，双方还签署了在智利建立人民币清算安排的合作备忘录，并同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到智利，投资额度为500亿元人民币。

新闻稿并称，根据《中国人民银行与智利中央银行合作备忘录》相关内容，中国人民银行决定授权中国建设银行智利分行担任智利人民币业务清算行。（完）

(发稿 王蕾/张晓翀；审校 曾祥进)

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