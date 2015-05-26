中国央行与智利央行签署规模为220亿元人民币的双边本币互换协议

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月26日 - 中国央行周一晚间发布消息称，与智利中央银行签署了规模为220亿元人民币的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。
刊登在央行网站的新闻稿称，双方还签署了在智利建立人民币清算安排的合作备忘录，并同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到智利，投资额度为500亿元人民币。
新闻稿并称，根据《中国人民银行与智利中央银行合作备忘录》相关内容，中国人民银行决定授权中国建设银行智利分行担任智利人民币业务清算行。（完）
(发稿 王蕾/张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。