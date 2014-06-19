人行授权中国银行分行担任法兰克福人民币业务清算行

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京6月19日 - 中国人民银行周四宣布，决定授权中国银行(3988.HK)(601988.SS)法兰克福分行担任法兰克福人民币业务清算行。
央行称，法兰克福人民币清算安排的建立，将有利于中德两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资自由化和便利化。
今年3月28日，中国人民银行与德意志联邦银行签署了在法兰克福建立人民币清算安排的合作备忘录。之后，将确定法兰克福人民币业务清算行。
中国央行周三刚授权中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)（伦敦）有限公司担任伦敦人民币业务清算行。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。