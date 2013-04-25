人行净投放解资金一时之渴 但政策中性基调难改

* 公开市场本周净投放1,240亿元，结束连续九周净回笼

* 短期资金偏紧，央行正回购减力操作以缓流动性压力

* 但象征性正回购仍现身，显央行仍担忧外汇占款增加

* 若经济增速未现加速下滑，货币政策中性基调难改

作者 边竞

路透上海4月25日 - 中国央行公开市场本周净投放1,240亿元人民币,结束此前连续九周净回笼，财政存款上缴高峰与月末因素叠加，令短期资金偏紧，央行遂减力正回购操作以缓和流动性压力。

业内人士并表示，本轮资金紧张时点性特征较为明显，而外汇占款持续增长势头未见减缓，资金面随后还将逐步恢复较为宽裕的格局，货币政策中性基调仍难改。

“央行判断此轮资金紧张不是趋势性的，只是时点性的，因为现在的确没有其他的因素可以令资金面收紧，加上外汇占款还是比较高，时点性的因素央行不会关注太多。”招商银行金融市场部分析师刘俊郁称。

南京银行金融市场部研究员张兰亦认为，季节性因素的影响不会改变市场流动性的大局，在财政存款上缴的时点过后，资金面还会重现宽松状态。

本周中国银行间市场主要回购利率一路上行，七天期品种周四早盘最新加权利率已升至约14个月来高位至约5%。不过随着利率的攀升，以及不少机构今日有例行准备金退款，回购利率继续上行空间或已有限。

央行公告显示,今日公开市场进行了180亿元28天期正回购操作，中标利率继续持稳在2.75%；周二则进行了100亿元28天期正回购操作。

中国央行公布3月新增外汇占款高达2,363亿元人民币，一季度月均增量超4,000亿元，凸显资本流入压力沉重。不过随着中国经济增长弱于预期、监管层加大资本管制力度等因素，后期资本流入规模料自高位下降。

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/byh67t)

**象征性正回购**

本周初随着资金面进一步趋紧，对于公开市场暂停正回购、重启逆回购的预期开始浮现，但周二28天期正回购继续现身，尽管数量仅为象征性的100亿元，但也表明央行不想向市场传递政策松动的信号。

“这周不是有一些央票到期嘛，整体来看央行也不希望投放的量过大，现在如果出了逆回购的话，可能会给市场造成其他的预期。”刘俊郁表示。

本周公开市场有1,520亿元的央票和正回购到期，较上周的870亿元增逾七成。

张兰谈到，从最近几次的资金紧张情况看，机构的心态较以前普遍更为谨慎，宁可多留存一些备付，以防在流动性极度紧张时无钱可用，这种心态会加剧短期资金紧张的局面，不过一旦市场转好，流动性往往会很快恢复宽松。

她认为，央行接下来会维护资金面稳中偏松的局面，但由于外汇占款增势尚没有明显放缓迹象，公开市场操作维持正回购的操作基调应会持续，“至少在操作方向上，央行不会给市场发出宽松的信号。”

**经济复苏虽弱，货币政策难放松**

尽管经济复苏力度偏弱，但长期看通胀压力仍存，加之货币政策对拉动经济的边际效应正在减弱，未来货币政策的放松空间有限。

本周疲弱的汇丰PMI数据再次印证中国经济的增长动能不足,不过刘俊郁认为,目前经济很难通过货币政策加以拉动.

中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月的51.6降至50.5，新出口订单下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。

张兰也认为，中国经济未来将更关注增长质量，只要经济增速不出现加速下滑，央行货币政策短期内也很难有调整空间，而且从长期看，控制通胀压力应该是央行更为关注的政策目标。

“现在政府的(经济增长)目标不是也调低了吗，只要不低于这个目标，政策方向调整的可能性也不大。”她表示。

2012年以来公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而今年春节后，央行再次重启正回购，并暂停了逆回购。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

正回购 (周二) 100

(周四) 180

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 900

正回购到期 620

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

净投放 1,240

(完)

(审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。