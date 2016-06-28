中国央行：英国脱欧后人民币对一篮子货币持稳 将按既有机制有序运行

路透北京6月28日 - 中国央行周二称，受英国“脱欧”公投影响，国际外汇市场出现波动，但人民币对一篮子货币汇率仍保持了基本稳定，市场预期平稳，人民币汇率将继续按照既有的形成机制有序运行。

央行在官方微博中表示，英国“脱欧”公投使英镑、欧元走贬，美元走强，在“前日收盘汇率+一篮子货币汇率变动”的人民币兑美元汇率中间价形成机制下，人民币对美元汇率有所贬值。

中国央行此前称，已注意到英国脱欧公投结果公布后金融市场的反应，并已做好应对预案；将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;进一步加强与有关央行、货币当局以及主要国际金融组织的政策沟通和协调。（完）