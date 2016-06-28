中国央行：英国脱欧后人民币对一篮子货币持稳 将按既有机制有序运行

中国银监会将制定新设债转股机构试点管理办法 确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透北京6月28日 - 中国央行周二称，受英国“脱欧”公投影响，国际外汇市场出现波动，但人民币对一篮子货币汇率仍保持了基本稳定，市场预期平稳，人民币汇率将继续按照既有的形成机制有序运行。
央行在官方微博中表示，英国“脱欧”公投使英镑、欧元走贬，美元走强，在“前日收盘汇率+一篮子货币汇率变动”的人民币兑美元汇率中间价形成机制下，人民币对美元汇率有所贬值。
中国央行此前称，已注意到英国脱欧公投结果公布后金融市场的反应，并已做好应对预案；将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;进一步加强与有关央行、货币当局以及主要国际金融组织的政策沟通和协调。（完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。