人行副行长称中国资产证券化市场仍有巨大发展潜力和成长空间

路透北京11月21日 - 中国银行间市场交易商协会新成立资产证券化暨结构化融资专业委员会。中国央行副行长潘功胜称，与93万亿元的信贷资产规模、44.8万亿元的债券市场规模及美国等发达经济体的证券化市场规模相比，中国资产证券化市场仍有巨大的发展潜力和成长空间。

他出席该委员会成立会议时指出，信贷资产证券化始于2005年，十年来，央行会同其他监管部门，初步建立了适合中国国情的资产证券化制度框架，涵盖信贷资产支持证券、资产支持票据和企业资产支持证券的资产证券化市场体系初步形成，市场规模持续攀升，发起机构类型不断丰富，投资者结构持续优化，基础资产类型逐步拓展，市场体制机制日趋完善。

“成立专委会，对于研究和解决我国资产证券化的市场建设问题、产品创新和机制创新等前瞻性问题，都将起到积极作用。”央行网站新闻稿引述潘功胜讲话称。

交易商协会秘书长谢多在同一场合表示，发起设立专委会，可以更系统地学习借鉴国外成熟市场的发展经验，更深入研究和解决中国资产证券化实践中的重大问题。专委会成立后，协会将推动和完善专委会相关工作，提供与资产证券化相关的各项专业服务。

央行三季度货币政策执行报告称，将进一步推动信贷资产证券化市场健康发展。（完）