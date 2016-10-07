中国9月末外汇储备环比减188亿美元 连三月负增长

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透上海10月7日 - 中国央行周五公布，9月末中国外汇储备为31,663.82亿美元，环比减少187.85亿美元，较上月减幅有所扩大。
央行同时公布，9月末官方储备资产中黄金储备为781.69亿美元，环比增加9.94亿美元；以盎司计，9月末黄金储备为5,911万盎司，8月末为5,895万盎司。
中国外储6月份曾扭转负增长，实现134.26亿美元的正增长，不过之后再次负增长达三个月。
中国去年外汇储备下降逾13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关。
此外，9月末基金组织储备头寸为98.95亿美元，较8月末的99.49亿美元稍减；特别提款权(SDR)略升至101.08亿美元；其他储备资产为-4.69亿美元，8月末为-6.14亿美元。（完）
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(发稿 徐永 审校 杨淑祯)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
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