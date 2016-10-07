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中国财经 | 2016年 10月 7日 星期五 10:53 BJT

中国9月末外汇储备环比减188亿美元 连三月负增长

路透上海10月7日 - 中国央行周五公布，9月末中国外汇储备为31,663.82亿美元，环比减少187.85亿美元，较上月减幅有所扩大。

央行同时公布，9月末官方储备资产中黄金储备为781.69亿美元，环比增加9.94亿美元；以盎司计，9月末黄金储备为5,911万盎司，8月末为5,895万盎司。

中国外储6月份曾扭转负增长，实现134.26亿美元的正增长，不过之后再次负增长达三个月。

中国去年外汇储备下降逾13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关。

此外，9月末基金组织储备头寸为98.95亿美元，较8月末的99.49亿美元稍减；特别提款权(SDR)略升至101.08亿美元；其他储备资产为-4.69亿美元，8月末为-6.14亿美元。（完）

参看详情，请点选中国央行网站：here

(发稿 徐永 审校 杨淑祯)

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