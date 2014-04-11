人行正加紧制定关于促进互联网金融健康发展的指导意见

路透北京4月11日 -中国人民银行条法司司长穆怀朋透露，央行正在会同有关部门加紧制定《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，这份意见作为“顶层设计”，将成为中国互联网金融监管体系的制度基础。

新华社周五援引他在新一代信息技术产业发展高峰论坛上的讲话称，对互联网金融从业机构仍然要实行必要的监管，不过不应管得过死，要留出发展的空间，监管力度要适度。但是留有发展的空间，并不是要留有监管的空白。

“从当前的情况看，一些互联网金融从业机构的运作模式和业务流程，可能“越界”进入法律上的灰色地带。一些创新产品和业务，尚未有权威机构对其安全性进行充分的检测和认证。”穆怀朋称，从整体上看，现有法律规则还没有对互联网金融机构的属性作出明确定位，有些从业机构的业务活动也还没有专门的法律法规进行有效规范。

前不久中国人民银行暂停二维码支付和虚拟信用卡业务，引起外界对中国遏制互联网金融创新的质疑。

穆怀朋指出，第三方支付、Ｐ２Ｐ网络借贷（个人网络借贷）、股权众筹融资以及网上基金销售等业务的本质内容，仍然是传统金融所处理的支付、借贷、股权融资和投资的业务。因此，可以在现有的金融监管部门的职能框架内，对互联网金融实行分类监管。

他认为，互联网金融从业机构急需建立和完善公司治理。实践中，一些互联网金融从业机构片面追求业务拓展和盈利能力，采用了一些有争议、高风险的交易模式；有些变相建立资金池，吸收存款，提供担保；有些没有建立客户身份识别、交易记录保存和可疑交易分析报告机制，容易为不法分子利用平台进行洗钱和诈骗等违法活动创造条件。

“还有一些互联网企业不注重内部管理，信息安全保护水平较低，存在客户个人隐私泄露风险。对于这些问题，互联网金融从业机构要高度重视，严格管理。”他称。

穆怀朋并透露，目前，人民银行正在会同有关部门积极开展中国互联网金融协会的筹备工作，以期构建高效的行业自律管理体系，搭建政企沟通桥梁及业界机构、专家学者的合作交流平台，促进行业持续健康发展。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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