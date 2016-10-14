分析：长假后中国央行坚定回笼流动性 意在平滑资金面政策仍维持中性

作者 侯向明

路透北京10月14日 - 在平稳跨季并顺利度过国庆长假后，中国银行间资金面转趋宽松，央行亦灵活调整逆回购规模，公开市场本周净回笼达4,150亿元人民币。业内人士认为，央行平滑资金面的意图仍在，整体思路依然是稳定为主，投放积极同时回收亦坚决，货币政策姿态仍维持稳健中性。

他们并表示，在面临美联储加息在即，人民币汇率贬值预期再起，以及国内楼市调控背景下，中国央行短期货币宽松空间不大，惟未来仍将借助公开市场和MLF等工具，保持利率不变的前提下，通过不同期限的搭配组合来相机操作。

中国央行公开市场继周四时隔逾一个半月以来，重启七天期逆回购单品种操作后，今日仍仅进行了300亿元七天期逆回购操作；据此计算，本周净回笼4,150亿元。另据路透统计，本周公开市场共有5,650亿元逆回购到期。

“央行整个目标还是在货币这块，货币市场流动性上还是想保持一个不松不紧的状态，以稳定为主基调，...在保持价格不变的基础上，量的需求变化主要看市场，有缺口就补，多了就收。”南京证券固定收益分析师杨浩说。

他表示，央行目前并不想让前期因临时性的假期因素导致的大量投放，令市场出现进一步宽松的预期，价格不动是底线，量上则灵活应变，货币姿态总体仍是稳健中性。

中国央行周四称，为保持银行体系流动性合理充裕，当日对18家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共3,010亿元。据路透统计，10月共有5,575亿元MLF到期，其中周四为2,595亿元，另外还有10月18日到期1,320亿元，10月25日到期1,660亿元。

北京一银行交易员表示，本周后半段虽说资金面略有收敛，但仍属均衡，前期的时点因素导致本周公开市场被动净回笼亦在预料之中，流动性紧张时央行投放很积极，但扰动因素过后回收态度亦坚定，意在平滑资金面。

“28天（操作）停了后，这两天14天也停了，但应该主要是节后需求少且成本较高的原因，不能说现在就不降杠杆了，你看MLF这次到期有三个月的，但续作时仍只有六个月和一年的。”他说。

中国国务院本周发布意见称，通过推进兼并重组、完善现代企业制度强化自我约束、盘活存量资产、优化债务结构、有序开展市场化银行债权转股权、依法破产、发展股权融资，积极稳妥降低企业杠杆率，助推供给侧结构性改革。

中国国家统计局周五公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，高于路透调查预估中值1.6%；9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.1%，高于路透调查预估中值的下降0.3%，结束四年半以来的负增长。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选： tmsnrt.rs/2e5S38S

**货币政策操作空间有限**

美联储加息预期渐浓，人民币兑美元即期和中间价亦均一度刷新逾六年低点；而国庆节前后中国热点城市纷纷出台楼市调控政策，国内外经济环境的约束，令央行货币政策操作空间再度缩窄。

受访业内人士均预计，降准概率在不断缩小，而流动性调节仍将依赖公开市场和MLF等结构性工具。不过楼市降温料导致经济下行压力的加大，货币政策姿态仍将保持目前稳健的态势。

“（目前看）肯定不会有大的（货币）宽松空间，收紧的话也不会，因为现在经济也没有出现明显的走强，...我觉得还是会紧了放一点松了就收一点，和市场的一种博弈吧。”兴业证券固定收益分析师唐跃说。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳认为，像降息这样大的动作不会有了，但小的微调还是保持，操作方式还是会主要使用公开市场。

他并举例称，如未来因为美联储加息等内外部影响，而导致人民币汇率到了一个央行容忍的新的底线，那么央行仍会主动调节，“操作上会优先选择公开市场，除非当公开市场滚动规模过大，可能会选择降准一次，（年内）最多也就一次。”

华泰证券首席宏观分析师李超在其研究报告中指出，货币政策过度宽松和过紧均不利于降杠杆，因此货币政策将继续坚持稳健的基本趋向，保持灵活适度，从节后央行公开市场操作可以看出，央行的货币政策取向是连贯的。

他并表示，地产调控措施将导致地产投资下降，从而间接影响消费，对宏观经济增长影响偏负面，货币政策宽松的预期会再起，“不过我们坚持对于灵活适度货币政策的判断，四季度降息降准几乎没有可能。”

国庆长假前后中国掀起新一轮房地产调控潮，随着上海和南昌的新政出炉，已有包括北京、天津、深圳、武汉、郑州等在内的21个城市出台了限购、限贷以及加强土地市场以及销售监管等调控政策。

中国国务院总理李克强周二表示，中国经济一直在合理区间平稳的运行，三季度延续上半年的发展势头，并出现积极变化，民间投资止跌回稳，总体来看中国经济好于预期。

今年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。但央行自8月24日重启14天期逆回购操作，9月13日又重启了28天逆回购，逆回购期限拉长并引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。此后，除了国庆长假后第一天10月8日公开市场未有操作外，公开市场每日操作都保留至少两个期限品种。但自10月13日起，又重回七天期逆回购单品种操作。

8月24日至9月12日期间，公开市场操作品种维持七天和14天期，9月13日至14日则进行了七天、14天和28天期三个品种操作。而为了避免到期日落在国庆假期，国庆节前两周，14天期品种和七天期品种曾先后分别技术性暂停操作一周。

2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后至8月中上旬则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)