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中国财经 | 2013年 5月 27日 星期一 12:24 BJT

人行：中国和瑞士签署金融对话谅解备忘录

路透北京5月27日 - 中国央行网站周一刊登新闻稿称，央行行长周小川与瑞士联邦财政部国务秘书阿姆布尔已于上周五（24日）共同签署《中国人民银行与瑞士联邦财政部金融对话谅解备忘录》。

瑞士政府上周五曾表示，希望能在7月该国经济部长访问中国的时候签署自由贸易协议(FTA)。如果协议顺利达成，瑞士将成为首个与中国达成此类协议的欧洲大陆国家。

中国是瑞士第三大贸易伙伴，仅次于欧盟和美国。(完)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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