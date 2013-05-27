人行：中国和瑞士签署金融对话谅解备忘录

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月5日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.34%，高于上交易日收盘的18.05%。
路透北京5月27日 - 中国央行网站周一刊登新闻稿称，央行行长周小川与瑞士联邦财政部国务秘书阿姆布尔已于上周五（24日）共同签署《中国人民银行与瑞士联邦财政部金融对话谅解备忘录》。
瑞士政府上周五曾表示，希望能在7月该国经济部长访问中国的时候签署自由贸易协议(FTA)。如果协议顺利达成，瑞士将成为首个与中国达成此类协议的欧洲大陆国家。
中国是瑞士第三大贸易伙伴，仅次于欧盟和美国。(完)
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.34%，高于上交易日收盘的18.05%。
路透北京4月5日 - 中国人民银行周三称，今年将继续开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，试点空头支票行政处罚改革。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。