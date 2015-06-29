中国央行年内仍将降准三次 货币政策料延续宽松--中金

路透上海6月29日 - 在周末中国央行降准降息之后，中国大型投行--中金公司周一在最新研究报告中称，货币政策将继续保持宽松态势，直至经济进入持续复苏的轨道。预计年内余下时间内中国央行还将下调存款准备金率三次，每次0.5个百分点。

该投行认为，上周末央行果断宣布降息0.25个百分点和定向降准0.5个百分点之后，关于货币政策宽松的怀疑都应该已被打消。

“如果说货币政策立场发生了变化，那也是朝着宽松步伐加快的方向转变。”中金报告指出。

除了周末降息和定向降准，上周四央行亦重启逆回购操作，向市场注入了350亿元的流动性，利率为2.7%。这是央行10个星期后再次发行逆回购，部分原因是为了缓解季节性的流动性紧张。

中金公司认为，短期利率将需要保持在相对较低的水平上，因为长期借贷成本仍然居高不下，同时作为央行中间政策目标的M2增速仍低于目标增长率。而且经济增长仍然面临下行压力，通缩风险依然存在。

中金公司指出，政策宽松对银行体系内或债券市场上长期利率的传导仍显滞后，而流动性紧缩会妨碍此前系列宽松行动充分发挥其作用。央行可能会通过向金融机构发放额外的抵押补充贷款（PSL）或者从公开市场购买长期国债来引导长期利率下行，但这些操作只有在适当的流动性环境下才能充分发挥有效的影响。

另外，随着外汇流入放缓，基础货币增长乏力，央行将不得不大幅下调存款准备金率来提升货币乘数，以保持M2增速在合理水平上。为对冲外汇流入放缓的影响，央行需要持续释放流动性，盘活存量基础货币。

虽然5月份价格指数在低位弱企稳，但以此来确认经济迎来复苏仍为时尚早。尽管政策效果通常存在6至12个月的滞后期，“但为更好地实现经济增长和通货膨胀目标，货币政策应等到经济出现更多复苏迹象时方可收紧。”中金报告称。（完）

(发稿 张金栋；审校)

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